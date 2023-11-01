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В Улан-Удэ развернётся «Эвенкийский нимнгакан»

В Улан-Удэ развернётся «Эвенкийский нимнгакан»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В столицу республики вернётся фестиваль-конкурс театральных мини-постановок

С 4 по 5 декабря в Бурятии состоится VI межрегиональный фестиваль-конкурс театральных мини-постановок «Эвенкийский нимнгакан-2023» (0+). Мероприятие пройдёт в Улан-Удэ, на сцене Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева.

- «Эвенкийский нимнгакан» – это конкурс мини-спектаклей на эвенкийском языке, основа сюжетов берётся из сказок, мифов, легенд. В постановках традиционно используются элементы шаманских обрядов, национальных игр-состязаний и традиционного быта эвенков, а также песни, танцы, пантомима, - сообщает пресс-служба республиканского центра эвенкийской культуры «Арун».

Участие в фестивале примут коллективы из Бурятии, Якутии, Забайкальского края и Амурской области.

Возрастное ограничение: 6+.
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