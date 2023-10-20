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Улан-Удэ примет межрегиональный турнир по хоккею

Улан-Удэ примет межрегиональный турнир по хоккею
Общество,  Фото:pixabay.com
За награды на льду сразятся команды 4 регионов

С 27 по 29 октября в столице Бурятии пройдёт открытый турнир по хоккею с шайбой «Золотая нерпа». В соревнованиях примут участие дети 2011-2012 годов рождения. На протяжении трёх дней спортсмены будут бороться за звание чемпионов на ледовой арене «IceМетр».

Особенностью турнира станет участие команды из города Братск в составе которой только девочки – ХК «Братчанки». Также в турнире сыграют команды Забайкальского края, Хакасии и Бурятии.

Вход на турнир свободный, сообщает пресс-служба ледовой арены.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия хоккей спорт дети Улан-Удэ

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