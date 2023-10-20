Улан-Удэ примет межрегиональный турнир по хоккею

За награды на льду сразятся команды 4 регионов



С 27 по 29 октября в столице Бурятии пройдёт открытый турнир по хоккею с шайбой «Золотая нерпа». В соревнованиях примут участие дети 2011-2012 годов рождения. На протяжении трёх дней спортсмены будут бороться за звание чемпионов на ледовой арене «IceМетр».



Особенностью турнира станет участие команды из города Братск в составе которой только девочки – ХК «Братчанки». Также в турнире сыграют команды Забайкальского края, Хакасии и Бурятии.



Вход на турнир свободный, сообщает пресс-служба ледовой арены.



Возрастное ограничение: 0+.

