В Улан-Удэ пройдут первенства по каратэ

Турниры запланированы на эту субботу



Завтра, 21 октября, в Улан-Удэ состоится первенство Республики Бурятия по каратэ «Кёкусин кан» (6+). Соревнования проведут в региональном центре единоборств «Патриот».



Участие в первенстве примут команды Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии. Турнир начнётся в 9:00, парад открытия состоится в 14:00. Вход на соревнования свободный, сообщает федерация Кёкусин кан каратэ РБ.



Также 21 октября в столице республики проведут открытое первенство и чемпионат города Улан-Удэ по каратэ (6+). Турнир состоится в культурно-спортивном комплексе (КСК).



Возрастное ограничение: 6+.

