Турниры запланированы на эту субботу
Завтра, 21 октября, в Улан-Удэ состоится первенство Республики Бурятия по каратэ «Кёкусин кан» (6+). Соревнования проведут в региональном центре единоборств «Патриот».
Участие в первенстве примут команды Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии. Турнир начнётся в 9:00, парад открытия состоится в 14:00. Вход на соревнования свободный, сообщает федерация Кёкусин кан каратэ РБ.
Также 21 октября в столице республики проведут открытое первенство и чемпионат города Улан-Удэ по каратэ (6+). Турнир состоится в культурно-спортивном комплексе (КСК).
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ пройдут первенства по каратэ
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