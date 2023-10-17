Ровесница Тарбагатайского района Бурятии отметила 90-летний юбилей









90-летний юбилей отметила ветеран труда, труженица тыла, жительница тарбагатайского села Верхний Жирим Екатерина Сергеевна Травкина.Поздравить юбиляршу приехали глава района Владимир Смолин, глава сельского поселения «Верхнежиримское» Владимир Китаев и начальник отдела социальной защиты населения Светлана Ошуркова. Они вручили памятные подарки и приветственный адрес от президента Владимира Путина, главы республики Алексея Цыденова и администрации Тарбагатайского района. Также долгожительнице вручили сертификат на единовременную выплату денежных средств как участнику трудового фронта.Екатерину Сергеевну поблагодарили за самоотверженный труд и пожелали крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и заботы близких людей.- От всего сердца поздравляем вас с юбилеем! Вы, Екатерина Сергеевна, ровесница района, уважаемый и уникальный человек. Считаю, что такой солидный юбилей – событие для всей семьи, которая окружает своего именинника заботой и любовью. А внуки и правнуки могут общаться с мудрым, прошедшим вековой жизненный путь родным человеком, хранителем семейных ценностей и традиций, – отметил Владимир Смолин.Екатерина Сергеевна родилась в Кяхтинском районе в многодетной семье, в которой выросли 10 детей. В большой семье с раннего возраста приучали всех к труду, поэтому, можно сказать, что детства у маленькой Кати не было, ей рано пришлось стать взрослой.- Всю жизнь я проработала в лесной промышленности, за что получила звание «Ветеран труда», четыре медали и множество похвальных грамот. Работала в Онохойском лесокомбинате. В те годы там трудилось тысячи мужчин и женщин, в том числе военные, – вспоминает трудовые будни долгожительница.В 2004 году, будучи уже на пенсии, Екатерина Сергеевна переехала в Тарбагатайский район, в село Верхний Жирим. И сегодня, несмотря на возрастные недуги, Екатерина Сергеевна ценит жизнь и радуется каждому солнечному деньку, старается не унывать и с оптимизмом смотрит в будущее. С ней находятся родные люди: сын и его супруга, двое внуков и трое правнуков.