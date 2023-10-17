17 октября

16 октября

Популярное

Ровесница Тарбагатайского района Бурятии отметила 90-летний юбилей

Ровесница Тарбагатайского района Бурятии отметила 90-летний юбилей
Общество,  Фото:администрация Тарбагатайского района
Екатерине Сергеевне Травкиной вручили подарки

90-летний юбилей отметила ветеран труда, труженица тыла, жительница тарбагатайского села Верхний Жирим Екатерина Сергеевна Травкина.

Поздравить юбиляршу приехали глава района Владимир Смолин, глава сельского поселения «Верхнежиримское» Владимир Китаев и начальник отдела социальной защиты населения Светлана Ошуркова. Они вручили памятные подарки и приветственный адрес от президента Владимира Путина, главы республики Алексея Цыденова и администрации Тарбагатайского района. Также долгожительнице вручили сертификат на единовременную выплату денежных средств как участнику трудового фронта.


Екатерину Сергеевну поблагодарили за самоотверженный труд и пожелали крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и заботы близких людей.

- От всего сердца поздравляем вас с юбилеем! Вы, Екатерина Сергеевна, ровесница района, уважаемый и уникальный человек. Считаю, что такой солидный юбилей – событие для всей семьи, которая окружает своего именинника заботой и любовью. А внуки и правнуки могут общаться с мудрым, прошедшим вековой жизненный путь родным человеком, хранителем семейных ценностей и традиций, – отметил Владимир Смолин.

Екатерина Сергеевна родилась в Кяхтинском районе в многодетной семье, в которой выросли 10 детей. В большой семье с раннего возраста приучали всех к труду, поэтому, можно сказать, что детства у маленькой Кати не было, ей рано пришлось стать взрослой.

- Всю жизнь я проработала в лесной промышленности, за что получила звание «Ветеран труда», четыре медали и множество похвальных грамот. Работала в Онохойском лесокомбинате. В те годы там трудилось тысячи мужчин и женщин, в том числе военные, – вспоминает трудовые будни долгожительница.

В 2004 году, будучи уже на пенсии, Екатерина Сергеевна переехала в Тарбагатайский район, в село Верхний Жирим. И сегодня, несмотря на возрастные недуги, Екатерина Сергеевна ценит жизнь и радуется каждому солнечному деньку, старается не унывать и с оптимизмом смотрит в будущее. С ней находятся родные люди: сын и его супруга, двое внуков и трое правнуков.

юбилей долгожитель

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ частный сектор зарос мусором из-за новой многоэтажки
В Улан-Удэ частный сектор зарос мусором из-за новой многоэтажки
Общество, 17.10.2023
Застройщика, устроившего там бардак, оштрафовали на 20 тысяч
Ровесница Тарбагатайского района Бурятии отметила 90-летний юбилей
Ровесница Тарбагатайского района Бурятии отметила 90-летний юбилей
Общество, 17.10.2023
Екатерине Сергеевне Травкиной вручили подарки
В Бурятии сельчан возмутил запрет приближаться к больнице
В Бурятии сельчан возмутил запрет приближаться к больнице
Общество, 17.10.2023
Попасть туда на личном транспорте могут только сотрудники самой ЦРБ
В Бурятии северяне тащат из поликлиники мыло и туалетную бумагу
В Бурятии северяне тащат из поликлиники мыло и туалетную бумагу
Общество, 17.10.2023
Руководство медучреждения заявило, что пациенты уносят их с собой
Бурятия продолжит восстанавливать подшефный район ДНР
Бурятия продолжит восстанавливать подшефный район ДНР
Общество, 17.10.2023
В следующем году там отремонтируют несколько дорог
В Бурятии начался сезон лосиных «свадеб»
В Бурятии начался сезон лосиных «свадеб»
Общество, 17.10.2023
Фотоловушка запечатлела самцов во время гона
Жительница Бурятии осталась без автомобиля из-за мужа-выпивохи
Жительница Бурятии осталась без автомобиля из-за мужа-выпивохи
Общество, 17.10.2023
А его самого за пьяную езду приговорили к обязательным работам

В Бурятии небольшие дожди
В Бурятии небольшие дожди
Общество, 17.10.2023
Максимальная температура воздуха составит +11 градусов 
В Бурятии идёт подготовка к детско-юношеской литургии
В Бурятии идёт подготовка к детско-юношеской литургии
Общество, 16.10.2023
Её проведут в Одигитриевском соборе
Чита примет общероссийский крестный ход
Чита примет общероссийский крестный ход
Общество, 16.10.2023
Его проводят в память 600-летия явления Креста Господня близ села Годеново
В Бурятии выберут лучших в молодёжной политике
В Бурятии выберут лучших в молодёжной политике
Общество, 16.10.2023
В республике стартовал приём заявок на конкурс «Признание»
Среди молодёжи Бурятии выберут «Лидеров региона»
Среди молодёжи Бурятии выберут «Лидеров региона»
Общество, 16.10.2023
Они отправятся в туристическую поездку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^