В Улан-Удэ стоящих на учёте подростков сводили на концерт патриотической песни

Они впервые посетили Бурятский оперный театр



Несовершеннолетние подростки, состоящие на учёте уголовно-исполнительной инспекции, побывали на концерте патриотической песни в Бурятском оперном театре.



Подростков сопровождали психологи уголовно-исполнительной инспекции.



- Они побывали на концерте патриотической песни «Урок мужества», где в исполнении солистов театра и в сопровождении симфонического оркестра прозвучали такие произведения, как «В землянке», «Смуглянка», «Катюша», «День Победы» и многие другие песни. В завершение концерта зрители почтили память героев войны и тружеников тыла минутой молчания. По словам психологов, большинство подростков побывали в театре впервые и получили колоссальные впечатления, а также массу положительных эмоций от концерта, - рассказали в УФСИН по Бурятии.



После мероприятия ребятам помогли оформить «Пушкинские карты», чтобы они самостоятельно могли посещать концерты, музеи и театры.



