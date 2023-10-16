Они впервые посетили Бурятский оперный театр
Несовершеннолетние подростки, состоящие на учёте уголовно-исполнительной инспекции, побывали на концерте патриотической песни в Бурятском оперном театре.
Подростков сопровождали психологи уголовно-исполнительной инспекции.
- Они побывали на концерте патриотической песни «Урок мужества», где в исполнении солистов театра и в сопровождении симфонического оркестра прозвучали такие произведения, как «В землянке», «Смуглянка», «Катюша», «День Победы» и многие другие песни. В завершение концерта зрители почтили память героев войны и тружеников тыла минутой молчания. По словам психологов, большинство подростков побывали в театре впервые и получили колоссальные впечатления, а также массу положительных эмоций от концерта, - рассказали в УФСИН по Бурятии.
После мероприятия ребятам помогли оформить «Пушкинские карты», чтобы они самостоятельно могли посещать концерты, музеи и театры.
В Улан-Удэ стоящих на учёте подростков сводили на концерт патриотической песни
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