Чита примет общероссийский крестный ход

Его проводят в память 600-летия явления Креста Господня близ села Годеново
По городам России со 2 сентября по 4 ноября проходит миссионерский крестный ход, посвящённый 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново. 25 октября шествие пройдёт в Чите.
- Происхождение этого креста связывают именно с империей Византии. Все эти 600 лет крест являл такие чудесные исцеления для всех, кто к нему обращался. Сейчас мы тоже переживаем переломные времена, когда одни империи рушатся, другие возникают. Поэтому именно сейчас крест пройдёт через всю Россию: от Мурманска до наших южных пределов и с запада сейчас идёт на восток, прибывает к нам в Забайкалье, - рассказал митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий.
По словам главы Забайкальской митрополии, Годеновский крест прославлен благодаря множеству чудес, в первую очередь, исцелению больных от разного рода болезней, которые приходили за помощью к кресту, обращались к нему молитвенно.
В Чите, как и в других городах России в рамках крестного хода пройдут встречи, беседы, дискуссии, покажут тематические фильмы.
- Годе́новский крест — один из самых знаменитых чудотворных крестов. Он представляет собой резное расписанное изображение Иисуса Христа в человеческий рост. На верхнем перекрестье есть греческие слова «ставру икон», что означает «образ креста». Сам образ вырезан из липового дерева. Многие детали указывают, что этот крест был создан в ромейской грекоязычной среде. Постоянно находится на подворье Никольского женского монастыря в селе Годеново в Ярославской области, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
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