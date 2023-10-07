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Жительница Бурятии едва не убила знакомого во время ссоры

Жительница Бурятии едва не убила знакомого во время ссоры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина не первый раз привлекается к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья

В Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

По версии следствия, в июне 2023 года 46-летняя жительница Баунтовского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим знакомым, с которым распивала спиртное. В ходе перебранки она нанесла потерпевшему 2 удара кухонным ножом в область грудной клетки.

В отношении жительницы республики было возбуждено уголовное дело.

В Баунтовском районном суде отметили, что она ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья – два раза осуждена за убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны, один раз – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Судебное заседание пройдёт в середине октября.





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