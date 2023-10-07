Жительница Бурятии едва не убила знакомого во время ссоры

Женщина не первый раз привлекается к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья
В Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
По версии следствия, в июне 2023 года 46-летняя жительница Баунтовского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим знакомым, с которым распивала спиртное. В ходе перебранки она нанесла потерпевшему 2 удара кухонным ножом в область грудной клетки.
В отношении жительницы республики было возбуждено уголовное дело.
В Баунтовском районном суде отметили, что она ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья – два раза осуждена за убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны, один раз – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.
В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Судебное заседание пройдёт в середине октября.
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