Жительница Бурятии едва не убила знакомого во время ссоры

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина не первый раз привлекается к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья



В Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.



По версии следствия, в июне 2023 года 46-летняя жительница Баунтовского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим знакомым, с которым распивала спиртное. В ходе перебранки она нанесла потерпевшему 2 удара кухонным ножом в область грудной клетки.



В отношении жительницы республики было возбуждено уголовное дело.



В Баунтовском районном суде отметили, что она ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья – два раза осуждена за убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны, один раз – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.



В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Судебное заседание пройдёт в середине октября.











