Её посвятят 45-летию наркологической службы РБ
С 28 по 29 сентября в Улан-Удэ состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Перспективы развития современной наркологии». Она будет посвящена 45-летию наркологической службы Республики Бурятия.
В конференции примут участие психиатры-наркологи, психотерапевты, клинические психологи и специалисты химико-токсикологических лабораторий из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Республики Тыва, Республики Саха-Якутия, Томской области, Иркутской области, Забайкальского края.
- Проблема алкоголизма и других зависимостей являются актуальными и требующими качественных мер профилактики, лечения и реабилитации. Специалисты обменяются опытом и узнают о новых подходах в их диагностике и лечении, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии проведут межрегиональную научно-практическую конференцию
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