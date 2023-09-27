В Бурятии проведут межрегиональную научно-практическую конференцию

Её посвятят 45-летию наркологической службы РБ



С 28 по 29 сентября в Улан-Удэ состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Перспективы развития современной наркологии». Она будет посвящена 45-летию наркологической службы Республики Бурятия.



В конференции примут участие психиатры-наркологи, психотерапевты, клинические психологи и специалисты химико-токсикологических лабораторий из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Республики Тыва, Республики Саха-Якутия, Томской области, Иркутской области, Забайкальского края.



- Проблема алкоголизма и других зависимостей являются актуальными и требующими качественных мер профилактики, лечения и реабилитации. Специалисты обменяются опытом и узнают о новых подходах в их диагностике и лечении, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.



Возрастное ограничение: 18+.

