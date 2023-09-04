Доска в память о подвиге появилась на стене школы в Урда-Аге
Доску, увековечивающую подвиг Героя России Балдана Цыдыпова, открыли в селе Урда-Ага Агинского Бурятского округа 1 сентября. Памятная доска находится на фасаде средней общеобразовательной школы имени Г.Ж. Цыбикова.
В торжественной церемонии открытия приняли участие представители правительства Забайкальского края, сообщает его пресс-служба.
Напомним, что в ходе специальной военной операции лейтенант Балдан Цыдыпов, рискуя жизнью, спас от гибели более 150 сослуживцев. Он награждён орденом Мужества, указом президента РФ присвоено звание Героя России. Рассказ о подвиге Балдана Цыдыпова вошёл в новый учебник истории России для старшеклассников.
В Агинском округе установили доску Герою России
Общество, Фото:
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