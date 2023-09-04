В Агинском округе установили доску Герою России

Общество, Фото: пресс-служба РО РВИО в Забайкалье

Доска в память о подвиге появилась на стене школы в Урда-Аге



Доску, увековечивающую подвиг Героя России Балдана Цыдыпова, открыли в селе Урда-Ага Агинского Бурятского округа 1 сентября. Памятная доска находится на фасаде средней общеобразовательной школы имени Г.Ж. Цыбикова.



В торжественной церемонии открытия приняли участие представители правительства Забайкальского края, сообщает его пресс-служба.



Напомним, что в ходе специальной военной операции лейтенант Балдан Цыдыпов, рискуя жизнью, спас от гибели более 150 сослуживцев. Он награждён орденом Мужества, указом президента РФ присвоено звание Героя России. Рассказ о подвиге Балдана Цыдыпова вошёл в новый учебник истории России для старшеклассников.





