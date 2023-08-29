В Прибайкальском нацпарке закрыли четыре турмаршрута

Этим турмаршрутам присвоен самый высокий класс пожарной опасности



В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области временно запретили посещать четыре туристических маршрута. Причина их закрытия – самый высокий (5 из 5 возможных) класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Разрешения на посещение временно не выдают по маршрутам:



- Бугульдейка - урочище Марта - Петрова;

- Тырган - урочище Саган-Заба;

- Черноруд - Сарма - Курма;

- Тажераны.



При этом ранее закрытый по техническим причинам маршрут «236 квартал – падь Щеглова» снова открыт и готов принять посетителей.



Прибайкальский национальный парк простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяжённый из национальных парков России. в составе Прибайкальского нацпарка входит остров Ольхон.

