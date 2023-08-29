Этим турмаршрутам присвоен самый высокий класс пожарной опасности
В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области временно запретили посещать четыре туристических маршрута. Причина их закрытия – самый высокий (5 из 5 возможных) класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Разрешения на посещение временно не выдают по маршрутам:
- Бугульдейка - урочище Марта - Петрова;
- Тырган - урочище Саган-Заба;
- Черноруд - Сарма - Курма;
- Тажераны.
При этом ранее закрытый по техническим причинам маршрут «236 квартал – падь Щеглова» снова открыт и готов принять посетителей.
Прибайкальский национальный парк простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяжённый из национальных парков России. в составе Прибайкальского нацпарка входит остров Ольхон.
В Прибайкальском нацпарке закрыли четыре турмаршрута
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