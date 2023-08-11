Они скосили траву и убрали листву
В улан-удэнской колонии-поселении №3 состоялся экологический ого субботник общероссийского общественного движения «Зелёная Россия».
Осуждённые учреждения привели в порядок территорию, прилегающею к административному зданию детского дома «Малышок». Они скосили траву и убрали листву с ветками деревьев, которые накопились за летний период, а после собрали мусор, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые убрались на территории детдома «Малышок»
Общество, Фото:
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