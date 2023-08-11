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В Улан-Удэ осуждённые убрались на территории детдома «Малышок»

В Улан-Удэ осуждённые убрались на территории детдома «Малышок»
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Они скосили траву и убрали листву

В улан-удэнской колонии-поселении №3 состоялся экологический ого субботник общероссийского общественного движения «Зелёная Россия».

Осуждённые учреждения привели в порядок территорию, прилегающею к административному зданию детского дома «Малышок». Они скосили траву и убрали листву с ветками деревьев, которые накопились за летний период, а после собрали мусор, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.


дети осужденные

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