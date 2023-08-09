В Монголии метят передатчиками самых больших птиц Даурии

Общество, Фото: Даурский заповедник

Работы проводятся учёными трёх стран на участке всемирного наследия «Ландшафты Даурии»



22 июля в Монголии, в бассейне реки Ульдза начаты работы по мечению передатчиками местных крупных видов птиц: дрофы и черного грифа. Птиц метят передатчиками для изучения их глобальных миграций. Работы ведутся на одном из кластеров российско-монгольского участка всемирного природного наследия «Ландшафты Даурии» ‒ в национальном природном заказнике «Угтам».



Дрофа – самая тяжёлая в мире птица, способная летать активным машущим полётом. Самцы могут весить 22 и более кг. Некоторые особи могут достигать 26 кг. Черный гриф в Даурии ‒ это птица с самым большим размахом крыльев, достигающим трёх метров, а вес этих птиц может превышать 12 кг.



Учёные метят повзрослевших птенцов птиц, которые уже почти готовы совершить свой первый полет. Вес помеченных «малышей» грифов колебался от 7 до 10 кг. Эта работа направлена, прежде всего, на сохранение редких птиц. И черный гриф, и дрофа находятся под угрозой исчезновения на планете (занесены в Красный список глобально угрожаемых видов птиц международного союза охраны природы, который часто называют международной Красной книгой). Причём в Даурии обитает чрезвычайно редкий восточный подвид дрофы. В мире осталось лишь около двух тысяч этих птиц. Их численность настолько мала, что восточная дрофа может исчезнуть в ближайшие годы.



И дрофа, и черный гриф совершают дальние миграции и потому подвержены множеству угроз не только на местах гнездования в Даурии, но и на местах пролёта и зимовки. Передатчики дают возможность ежедневно отслеживать местоположение птицы в течение многих лет. Маленькие устройства, которые крепят на спину или ногу, помогут учёным понять, где птицы обитают летом, пути миграции, места остановок во время миграции и зимовок. Эти данные позволят проанализировать и понять, какие угрозы существуют для пернатых и принять меры для предотвращения этих угроз.



- В заказник «Угтам» для изучения и сохранения редчайших птиц приехало 10 специалистов из России, Китая и Монголии. Это сотрудники международного российско-монгольско-китайского заповедника «Даурия», Монгольского центра сохранения птиц, а также наши китайские коллеги из Пекинского лесного университета, с которыми мы уже много лет сотрудничаем по изучению миграций редких видов птиц Даурии, - сообщает пресс-центр Даурского заповедника.



