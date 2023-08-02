02 августа

01 августа

Популярное

В Забайкалье придумали неоднозначный слоган о крае

В Забайкалье придумали неоднозначный слоган о крае
Общество, 

Он сделает край узнаваемым в мире

«Байкал-Daily» сообщал, что в начале июня в Забайкалье запустили конкурс на лучший слоган о крае. Его итоги подвёл в своём телеграм-канале вице-премьер правительства Забайкальского края и руководитель администрации губернатора Марат Мирхайдаров:

«Безоговорочным победителем стал слоган: «Забайкалье – это по любви».

В соцсетях некоторые комментаторы на слоган-победитель отреагировали довольно скабрезно.

Но Мирхайдаров полон оптимизма:

«Приятно осознавать, что в нашем крае так много отзывчивых людей, которым важна судьба региона! Каждому забайкальцу выражаю благодарность за участие! Слоган известен, дальнейшая работа намечена, теперь пора этот слоган узнать всей стране, а потом и всему миру!».

Второе и третье место заняли варианты «Солнцем одарённый неизведанный край, открывая Забайкалье, себя открывай!» и «Забайкалье – твоё, моё, наше!».

Как ранее сообщала пресс-служба краевого правительства, в регионе идёт работа над созданием уникального бренда Забайкалья. Он призван сделать край узнаваемым на межрегиональном, федеральном и международном уровнях. Слоган «Забайкалье – это по любви» тоже войдёт в концепцию имиджевого знака региона.
Забайкалье Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В улан-удэнской колонии выбрали самую красивую осуждённую
В улан-удэнской колонии выбрали самую красивую осуждённую
Общество, 02.08.2023
В исправительном учреждении прошёл конкурс красоты
В пригородном селе Бурятии не нашли стерильное помещение для стерилизации собак
В пригородном селе Бурятии не нашли стерильное помещение для стерилизации собак
Общество, 02.08.2023
Теперь местным жителям придётся ездить со своими питомцами в райцентр
В Забайкалье придумали неоднозначный слоган о крае
В Забайкалье придумали неоднозначный слоган о крае
Общество, 02.08.2023

Он сделает регион узнаваемым в мире

В Бурятии детсадовцы примерили бронежилеты и каски
В Бурятии детсадовцы примерили бронежилеты и каски
Общество, 02.08.2023
Росгвардейцы преподали им урок мужества  
В Улан-Удэ стремительно снижаются реки
В Улан-Удэ стремительно снижаются реки
Общество, 02.08.2023
За сутки Селенга опустилась сразу на 10 сантиметров
В Улан-Удэ благодаря прокуратуре с детской площадки убрали курилку
В Улан-Удэ благодаря прокуратуре с детской площадки убрали курилку
Общество, 02.08.2023
Территория также не была огорожена от парковки
Столицу Бурятии украсили тысячи цветов
Столицу Бурятии украсили тысячи цветов
Общество, 02.08.2023
Улан-удэнцам рассказали, какие из них встречаются в городе чаще всего
В Улан-Удэ «Книжный поезд» привезёт творческих пассажиров
В Улан-Удэ «Книжный поезд» привезёт творческих пассажиров
Общество, 02.08.2023
На вокзале пройдут акция «Книговорот», выставка и чтение стихотворений
На берегу Байкала в Бурятии во время плоггинга собрали 130 кг мусора
На берегу Байкала в Бурятии во время плоггинга собрали 130 кг мусора
Общество, 02.08.2023
Участникам акции удалось найти даже пояс гиревика

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^