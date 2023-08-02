В Забайкалье придумали неоднозначный слоган о крае

Он сделает край узнаваемым в мире

«Байкал-Daily» сообщал, что в начале июня в Забайкалье запустили конкурс на лучший слоган о крае. Его итоги подвёл в своём телеграм-канале вице-премьер правительства Забайкальского края и руководитель администрации губернатора Марат Мирхайдаров:

«Безоговорочным победителем стал слоган: «Забайкалье – это по любви».

В соцсетях некоторые комментаторы на слоган-победитель отреагировали довольно скабрезно.

Но Мирхайдаров полон оптимизма:

«Приятно осознавать, что в нашем крае так много отзывчивых людей, которым важна судьба региона! Каждому забайкальцу выражаю благодарность за участие! Слоган известен, дальнейшая работа намечена, теперь пора этот слоган узнать всей стране, а потом и всему миру!».

Второе и третье место заняли варианты «Солнцем одарённый неизведанный край, открывая Забайкалье, себя открывай!» и «Забайкалье – твоё, моё, наше!».

Как ранее сообщала пресс-служба краевого правительства, в регионе идёт работа над созданием уникального бренда Забайкалья. Он призван сделать край узнаваемым на межрегиональном, федеральном и международном уровнях. Слоган «Забайкалье – это по любви» тоже войдёт в концепцию имиджевого знака региона.