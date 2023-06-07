Жители региона могут присылать свои предложения до 12 июня
Слоган, наиболее ёмко характеризующий Забайкалье, предложил придумать жителям края. Предложения можно присылать до 12 июня по ссылке на официальном портале региона. Авторы лучших вариантов будут отмечены призами и памятными подарками.
- Какой слоган/девиз/лозунг будет вписан в историю и в дальнейшем представлен не только в нашей необъятной стране, но и по всему миру? Решать только вам! Творите, изобретайте, вдохновляйтесь! - написал в своём телеграм-канале руководитель администрации губернатора региона Марат Мирхайдаров.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, сейчас в регионе идёт работа над созданием уникального бренда Забайкалья, который призван сделать край узнаваемым на межрегиональном, федеральном и международном уровнях. Слоган, который предлагают придумать забайкальцам, тоже войдёт в концепцию имиджевого знака региона.
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В Забайкалье придумают лучший слоган о крае
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