Здание культурного учреждения построено 65 лет назад
В Тарбагатайском районе Бурятии, в селе Большой Куналей близятся к завершению ремонтные работы в доме культуры. Здание местного дома культуры было построено в 1958 году.
В 2019 году здесь провели ремонт зрительного зала, установили новые окна и отремонтировали библиотеку, а в 2022 году – кровлю. В этом году ремонт продолжился. На эти цели была выделены средства: из федерального бюджета – 18 млн 651 тыс. рублей и из местного – 1 млн 190 тыс. рублей.
На сегодняшний день все работы завершаются. Уже проведён ремонт отопления, систем водоотведения, водоснабжения, устройство фасада и внутренняя отделка. Осталось провести внутреннюю отделку, электромонтажные работы, обустройство пандусов.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, в этом году в Бурятии ремонтируют семь домов культуры.
В семейском селе Бурятии завершают ремонт дома культуры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Планируется обновление памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной
Они пойдут на содержание маточного стада
Она получила 100 баллов по истории и литературе
Это обусловлено ростом воды в Байкале
В Тарбагатае появится модельная баблиотека
Такая камера работает с конца весны
Победителем соревнований стала Анна Гнеушева
Вопрос обсудили на встрече с главой Бурятии
Он был введён из-за паводка
Всего на дорогах появилось три новых стационарных камеры
Они собрали 150 мешков мусора
Из федерального бюджета выделили более 10 миллионов рублей
Юрий Подоляка выступает на форуме «ProДФО»
Гостям провели экскурсию по жилой зоне
Отдыхающих призывают быть осторожными