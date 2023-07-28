В семейском селе Бурятии завершают ремонт дома культуры

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Здание культурного учреждения построено 65 лет назад



В Тарбагатайском районе Бурятии, в селе Большой Куналей близятся к завершению ремонтные работы в доме культуры. Здание местного дома культуры было построено в 1958 году.



В 2019 году здесь провели ремонт зрительного зала, установили новые окна и отремонтировали библиотеку, а в 2022 году – кровлю. В этом году ремонт продолжился. На эти цели была выделены средства: из федерального бюджета – 18 млн 651 тыс. рублей и из местного – 1 млн 190 тыс. рублей.



На сегодняшний день все работы завершаются. Уже проведён ремонт отопления, систем водоотведения, водоснабжения, устройство фасада и внутренняя отделка. Осталось провести внутреннюю отделку, электромонтажные работы, обустройство пандусов.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, в этом году в Бурятии ремонтируют семь домов культуры.



