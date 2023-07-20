Их используют в театральных постановках для детей
В Агинском Бурятском округе реализуют проект «Нэхэжэ оёhон нааданхай» или «Вязаные игрушки». Проект – победитель конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел Забайкалья». На его реализацию авторы получили более ста тысяч рублей.
- Когда мы вяжем игрушки с символикой бурятского народа, элементами народного костюма, быта семьи бурят, то знакомим детей со словами бурятского языка, обозначающими те предметы, которые отображает игрушка. Наши изделия мы используем в театральных постановках для детей и родителей, - рассказала директор детского сада «Ульгэр» Ирина Бальжинимаева.
По её словам, именно вязанные игрушки тактильно приятны детям разного возраста, менее затратно их изготовление, рукотворная игрушка всегда являлась частью народной традиции.
- Мы считаем, что в семейном общении будет развиваться родной язык. Уникальность проекта состоит в трансляции этнокультурных ценностей сразу нескольким поколениям, - отметила Ирина Бальжинимаева.
Проект «Нэхэжэ оёhон нааданхай» направлен на сохранение культурного наследия коренного населения с малого дошкольного возраста. Скоро будут открыты мастерские по изготовлению игрушек. Также родители вместе с детьми поставят театрализованные представления и побывают на познавательных экскурсиях. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития Забайкальского края.
В Агинском округе вяжут «бурятские» игрушки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Этот участок подрядчик будет содержать ещё 3 года
Их используют в театральных постановках для детей
Это коснётся женщин из отдалённых населённых пунктов
Юбилей отпраздновала уроженка Кяхты Надежда Крайнова
Его прошли более 4,5 тысяч младенцев республики
Всероссийские соревнования по дартсу «Забайкальские стрелы» состоялись в Чите
Они проводятся в Японском море
Врачи Городской поликлиники №6 советуют заниматься физическими и умственными упражнениями
Премия Russian Traveler Awards проводится ежегодно
Владельцев призывают явиться в администрацию района
Строительные работы идут по графику
Они появятся в Улан-Удэ и Заиграевском районе
Строительные работы на сегодняшний день почти завершены
Фонари появятся вдоль пешеходной дорожки
Василий Ту-ши-ин одним из первых врачей-неврологов в Бурятии прошёл курс иглорефлексотерапии в Москве