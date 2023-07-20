В Агинском округе вяжут «бурятские» игрушки

Общество, Фото: проект «Нэхэжэ оёhон нааданхай»

Их используют в театральных постановках для детей



В Агинском Бурятском округе реализуют проект «Нэхэжэ оёhон нааданхай» или «Вязаные игрушки». Проект – победитель конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел Забайкалья». На его реализацию авторы получили более ста тысяч рублей.



- Когда мы вяжем игрушки с символикой бурятского народа, элементами народного костюма, быта семьи бурят, то знакомим детей со словами бурятского языка, обозначающими те предметы, которые отображает игрушка. Наши изделия мы используем в театральных постановках для детей и родителей, - рассказала директор детского сада «Ульгэр» Ирина Бальжинимаева.



По её словам, именно вязанные игрушки тактильно приятны детям разного возраста, менее затратно их изготовление, рукотворная игрушка всегда являлась частью народной традиции.



- Мы считаем, что в семейном общении будет развиваться родной язык. Уникальность проекта состоит в трансляции этнокультурных ценностей сразу нескольким поколениям, - отметила Ирина Бальжинимаева.



Проект «Нэхэжэ оёhон нааданхай» направлен на сохранение культурного наследия коренного населения с малого дошкольного возраста. Скоро будут открыты мастерские по изготовлению игрушек. Также родители вместе с детьми поставят театрализованные представления и побывают на познавательных экскурсиях. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития Забайкальского края.



