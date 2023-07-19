Сергиевский храм расположен на Верхней Берёзовке
18 июля православный мир почтил память преподобного Сергия игумена Радонежского. В этот день впервые престольный праздник отметил Сергиевский храм, который находится в микрорайоне Верхняя Берёзовка города Улан-Удэ.
Накануне праздника в храме было совершено всенощное бдение с литией и акафистом преподобному. В сам день праздника прошёл водосвятный молебен. Затем была совершена праздничная божественная литургия.
По окончании литургии состоялся крестный ход. Он прошёл по территории духовно-просветительского центра Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Песнопения за богослужениями исполнял объединённый хор Свято-Одигитриевского собора и Свято-Троицкого храма. Также к престольному торжеству Сергиевского храма прибыла передвижная колокольня из Свято-Одигитриевского собора г. Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В храме Улан-Удэ впервые отметили престольный праздник
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