В храме Улан-Удэ впервые отметили престольный праздник

Общество, Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

Сергиевский храм расположен на Верхней Берёзовке



18 июля православный мир почтил память преподобного Сергия игумена Радонежского. В этот день впервые престольный праздник отметил Сергиевский храм, который находится в микрорайоне Верхняя Берёзовка города Улан-Удэ.



Накануне праздника в храме было совершено всенощное бдение с литией и акафистом преподобному. В сам день праздника прошёл водосвятный молебен. Затем была совершена праздничная божественная литургия.



По окончании литургии состоялся крестный ход. Он прошёл по территории духовно-просветительского центра Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



Песнопения за богослужениями исполнял объединённый хор Свято-Одигитриевского собора и Свято-Троицкого храма. Также к престольному торжеству Сергиевского храма прибыла передвижная колокольня из Свято-Одигитриевского собора г. Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



