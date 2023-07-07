Забайкалье примет фестиваль современного искусства

Общество, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкалья

Спектакль по произведению Пушкина покажут в ленд-арт парке «Тужи»



В Забайкальском крае в начале августа состоится первый мультидисциплинарный фестиваль современного искусства «Тужи Арт» (12+). Его проведут в ленд-арт-парке «Тужи» при участии Московского музея современного искусства.



- Гости фестиваля познакомятся с арт-объектами таких ключевых авторов актуальной арт-сцены как Ирина Корина, Иван Плющ и Александр Повзнер. Их мастера создали специально для ленд-арт-парка «Тужи» с учётом локального контекста, забайкальской природы и культуры. Звуковая среда будет раскрыта в лабораторном саунд-арт-проекте «Услышать Тужи», - рассказала замминистра экономики Забайкалья Юлия Иванова.



Как сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Забайкалья, благодаря фестивалю ленд-арт парк получит статус туристического объекта федерального значения.



- Одним из ключевых событий фестиваля станут четыре показа иммерсивного спектакля «Сон Татьяны» (12+). В основе – глава произведения Пушкина «Евгений Онегин» (16+). Соединяя яркий визуальный язык «Театра художника» и музыкальную партитуру, состоящую из звуков, шумов и оперных фрагментов, сказочный спектакль с элементами карнавала и мистерии делает зрителей участниками действия, в котором каждый выберет свою дорогу и получит гадание от одного из пушкинских героев, - добавила Юлия Иванова.



Возрастное ограничение: 12+.

