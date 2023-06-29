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Экспедиция запишет в Забайкалье традиции бурят и семейских

Экспедиция запишет в Забайкалье традиции бурят и семейских
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Столичные эксперты побывают в Агинском Бурятском округе

Фольклорная экспедиция из Москвы с 3-го по 10 июля приедет в Забайкалье, чтобы записать традиции бурят и семейских. Об этом 27 июня «Культуре 75» рассказали в учебно-методическом центре культуры и народного творчества Забайкальского края.

Цель экспедиции – сохранение этнокультурного наследия народов России. С 3-го по 10 июля участники отправятся в село Челутай Агинского Бурятского округа, сёла Красный Чикой и Жиндо Красночикойского района, чтобы записать традиции приготовления бурятских и семейских блюд, свадебную обрядность семейских и традиционные технологии изготовления одежды и украшений семейских.

Забайкальский край стал одним из 11 регионов, куда отправится экспедиция из экспертов Российского Дома народного творчества, организации «Культурный регион», министерства культуры России и центров развития культуры.

Всего фольклорные экспедиции, созданные для записи и сохранения самобытности этнических сообществ, с 15 апреля по 30 октября побывают в Бурятии, Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Забайкалье, Кемеровской, Кировской, Курганской, Липецкой, Мурманской и Оренбургской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Агинский Бурятский округ Забайкальский край фольклор экспедиция национальные традиции

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