В столице Агинского округа строят новый микрорайон

Общество, Фото: пресс-служба администрации АБО

Он получил звучное название «Дангина»



Жилой комплекс из одноэтажных благоустроенных деревянных домов начал строиться в заречной части посёлка Агинское вдоль берега реки Ага. Дома возводятся силами частного инвестора.



- Всего мы планируем построить больше 70 благоустроенных домов с гаражом «под ключ». Дом в 108 кв. м будет подключён к электро-, водоснабжению, канализации. В доме предусмотрены три комнаты, плюс кухня, с перспективой мансардного этажа площадью 30 кв. м. Каждый двор будет огорожен, ворота, калитка, лицевая сторона забора будут выполнены из профлиста, - рассказали в строительной компании.



Новый микрорайон получит красивое название «Дангина», сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

