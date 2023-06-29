Он получил звучное название «Дангина»
Жилой комплекс из одноэтажных благоустроенных деревянных домов начал строиться в заречной части посёлка Агинское вдоль берега реки Ага. Дома возводятся силами частного инвестора.
- Всего мы планируем построить больше 70 благоустроенных домов с гаражом «под ключ». Дом в 108 кв. м будет подключён к электро-, водоснабжению, канализации. В доме предусмотрены три комнаты, плюс кухня, с перспективой мансардного этажа площадью 30 кв. м. Каждый двор будет огорожен, ворота, калитка, лицевая сторона забора будут выполнены из профлиста, - рассказали в строительной компании.
Новый микрорайон получит красивое название «Дангина», сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В столице Агинского округа строят новый микрорайон
Общество, Фото:
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