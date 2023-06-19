Мужчину на год отправили в колонию-поселение
Всё произошло ещё в январе. Житель Муйского района Бурятии, ранее уже судимый за пьяную езду, снова сел за руль, приняв «на грудь». Мужчина попался в таком виде сотрудникам полиции.
Принадлежащий сельчанину автомобиль конфисковали в пользу государства. Самого нарушителя признали виновным по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Ему дали ему год лишения свободы в колонии-поселении и на четыре года лишили водительских прав.
Любитель пьяной езды решил обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии. Мужчина просил смягчить наказание и не забирать у него машину. Однако приговор районного суда оставили без изменения.
В Бурятии любитель пьяной езды лишился автомобиля и свободы
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