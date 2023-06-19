Театр Бурятии уедет в Забайкалье на большие гастроли

На сценах Читы и Агинского выступят более 200 артистов



С 20 по 29 июня в Забайкальском крае выступят артисты Бурятского театра оперы и балета имени Г. Цыдынжапова. В этом году труппа покажет восемь спектаклей, в которых задействованы все 225 человек.



Классический балет «Лебединое озеро» (6+) – старинную немецкую легенду о любви принца Зигфрида и Одетты, превращённой колдуном Ротбартом в белого лебедя – покажут 20 июня в краевом драматическом театре. «Красавицу Ангару» (6+) – легенду о богатыре Байкале и его дочери Ангаре, влюбившейся в Енисея – забайкальцы смогут увидеть 21 июня.



Постановку «Дон Кихот» (6+) покажут 22 и 23 июня, а 24 июня на сцене краевого драмтеатра зрители увидят постановку «Тысяча и одна ночь» (12+). Это история о любви царя Шахрияра и мудрой Шехерезады.



В спортивном комплексе «Бургэд» в посёлке Агинское театр выступит 25 июня. Там артисты дважды покажут рок-мюзикл «Бальжан Хатан» (6+). После гастролей театр вернётся в Читу, чтобы показать её жителям оперу. Оперу «Царская невеста» (12+) – спектакль по драме Льва Мея о малоизвестной третьей женитьбе царя Ивана Грозного – покажут 26 июня в драмтеатре.



Уже 27 июня зрители Читы увидят первый бурятский рок-мюзикл «Бальжан Хатан» (6+). 28 июня на сцене пройдёт оперетта Имре Кальмана «Мистер Икс» (12+). 29 июня гастроли театра завершатся оперой Джузеппе Пуччини «Тоска» (16+) – на сцене расскажут о событиях, которые произошли в Риме в 1800 году после неожиданной победы Наполеона в битве при Маренго. Одну из главных партий исполнит лауреат премии «Золотая маска» Михаил Пирогов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



