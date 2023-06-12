«Возник риск умереть»: Путешественник из Бурятии рассказал, как штурмовал вершину Эвереста



Недавно предприниматель и путешественник из Бурятии Андрей Муравьёв, который Недавно предприниматель и путешественник из Бурятии Андрей Муравьёв, который смог покорить Эверест – самую высокую гору на планете (8848 метров) – опубликовал в соцсетях продолжение истории своего восхождения. Ранее наш земляк сравнил его с сюжетом популярнейшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара» (возрастное ограничение – 18+), где «смертельная опасность преследует повсюду, но все идут к своей цели».



На Джомолунгму он поднимался по южному, непальскому маршруту, первый этап которого проходит через опасный ледопад Кхумбу. Андрей попал под лавину и под камнепад. Прямо на него летели булыжники «размером с полкирпича», то и дело менявшие траекторию.



Штурм самой вершины начался вечером 18 мая, в 20:00. Муравьёв выдвинулся из четвёртого лагеря на высоте в 7950 метров.



- Мой проводник сообщил, что на горе, похоже, случилась беда – около восьми туристов, отправившихся на штурм днём ранее, не вернулись в лагерь. В основном это были альпинисты из китайской группы, – написал экстремал в своём блоге. – Получается, они уже более 20 часов находились на Эвересте, выше 8000 метров – в «зоне смерти». Это означало, что кислород у них уже наверняка закончился и их состояние критическое.



Спустя два часа после начала подъёма уроженец Бурятии с проводником-шерпа увидели нескольких альпинистов из КНР, «кое-как спускающихся в изнеможённом, полуобморочном состоянии».



- Некоторые из них почему-то были одни, без своих проводников. Уже выше, на гребне, на высоте более 8500 метров, лежали без сознания два альпиниста – явно с гипоксией. В тот день, к большому сожалению, погибли и пропали без вести три человека, – подчеркнул Андрей. – При восхождении мы, меняя кислородный баллон, уронили один полный и он укатился в сторону. Соответственно, возник риск остаться без кислорода и умереть. Решили экономить его, уменьшив подачу и при этом не простаивать, постоянно двигаться. Набрали хороший темп, обойдя всех восходителей на маршруте.



Андрей и его сопровождающий шли при свете фонарей – в темноте и при снегопаде. Это, по его словам, вызвало дополнительные трудности – пришлось тропить 30-сантиметровый снежный покров.



- Несмотря на всё, мы взошли на вершину первые в этот день – в 4:25 утра 19 мая 2023 года. Всего штурм из третьего лагеря (7100 метров) до вершины Эвереста и обратный спуск уже до второго лагеря (6550 метров) занял 41 час. Вся экспедиция – 42 дня, – заключил путешественник.



В далёкий Непал он В далёкий Непал он отправился ещё в середине апреля и три недели назад, 19 мая, поднялся на Джомолунгму (второе название горы – прим.) в составе команды «Мы ж туристы!» «Клуба 8000». Это сообщество альпинистов-высотников, членом которого может стать только человек, побывавший на вершине более 8 тысяч метров.



В «Клубе 8000» рассказали: восхождение далось всем непросто. Эверест – очень непростая и суровая гора. В тот день порывы ветра достигали 40-45 километров в час.



- Но никто не развернулся, каждый дошёл к своей мечте! Пришлось побороться с погодными условиями и с собой. Мы очень устали, выложились по полной. После горы последние участники вернулись во второй лагерь только к 10 часам вечера (по местному времени – прим.), – отметили на официальной странице сообщества альпинистов в соцсетях.