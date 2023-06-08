Житель Бурятии сравнил восхождение на Эверест с «Игрой в кальмара»

Предприниматель и путешественник из Бурятии Андрей Муравьёв, который в середине апреля отправился в далёкий Непал для восхождения на Эверест, смог покорить самую высокую гору на планете. Три недели назад, 19 мая, он поднялся туда в составе команды «Мы ж туристы!» «Клуба 8000». Это сообщество альпинистов-высотников, членом которого может стать только человек, побывавший на вершине более 8 тысяч метров.
В «Клубе 8000» рассказали: это восхождение далось всем непросто. Джомолунгма – очень непростая и суровая гора. В тот день порывы ветра достигали 40-45 километров в час.
- Но никто не развернулся, каждый дошёл к своей мечте! Пришлось побороться с погодными условиями и с собой. Мы очень устали, выложились по полной. После горы последние участники вернулись во второй лагерь только к 10 часам вечера (по местному времени – прим.), – отметили на официальной странице сообщества альпинистов в соцсетях.
Спустя несколько дней наш земляк опубликовал первый после возвращения с Эвереста пост – сообщил, что «жив и здоров» и вышел на связь уже из Катманду (столица Непала – прим.), куда прилетел из базового лагеря.
А накануне Андрей подробно рассказал, с какими сложностями столкнулся при восхождении на вершину мира. Муравьёв сравнил его с сюжетом популярнейшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара» (возрастное ограничение – 18+).
- Смертельная опасность преследует повсюду, но все идут к цели и хотят во что бы то ни стало быть на вершине, даже если цена этому – жизнь, – написал он в соцсетях. – Своё восхождение я осуществил по южному – непальскому маршруту, первый этап которого проходит через опасный ледопад Кхумбу. Он постоянно осыпается, двигается и может просто накрыть ледяной глыбой альпинистов, пробирающихся через узкие лабиринты.
С начала сезона восхождений на Эверест, по словам Андрея, погибло аж три местных жителя – шерпа, которые помогают альпинистам при подъёме на гору. Они прокладывали верёвки по маршруту.
- Мне пришлось пройти по Кхумбу трижды. После ледопада, на высоте в 6500 метров, при подходе ко второму лагерю, попал под сошедшую со склона лавину. Она накрыла меня и ещё двух альпинистов, но мы всё же смогли выбраться самостоятельно, – отметил путешественник. – Вообще, по статистике, 25% альпинистов на Эвересте погибают именно от схода лавин и ледопада.
На переходе из третьего (на высоте в 7100 метров) в четвёртый лагерь (7950 метров) экстремалы оказались под камнепадом.
- Булыжники размером с полкирпича периодически летят по склону, срываясь с горы и меняя свою траекторию, которую сложно предугадать. Один такой зарядил в плечо шерпа, который шёл передо мной через одного человека. Наверняка, сломал ему ключицу, – подчеркнул Муравьёв.
Взойти на Эверест можно с севера – со стороны Китая.
- Считается, что это более простой и менее опасный маршрут, по которому ходят менее подготовленный альпинисты, – добавил житель Бурятии. – До базового лагеря на высоте в 5 500 метров туристы доезжают на автомобиле. Но в этом году китайский маршрут закрыт. Поэтому альпинисты из КНР в большом количестве приехали на непальский, чем создали большие сложности всем остальным.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее путешественник уже восходил на Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа (это в Южной Америке) и пик Винсон в Антарктиде. При подготовке к штурму Джомолунгмы почти всех первые трое суток мучила горная болезнь – одышка, головокружение и плохой аппетит. Чтобы подняться на Эверест с base camp, требуется примерно 35 дней, а подготовка занимает около года. Андрей же решился на восхождение только в ноябре. Благо, что опыт у него есть.