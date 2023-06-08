Житель Бурятии сравнил восхождение на Эверест с «Игрой в кальмара»







Взойти на Эверест можно с севера – со стороны Китая.



- Считается, что это более простой и менее опасный маршрут, по которому ходят менее подготовленный альпинисты, – добавил житель Бурятии. – До базового лагеря на высоте в 5 500 метров туристы доезжают на автомобиле. Но в этом году китайский маршрут закрыт. Поэтому альпинисты из КНР в большом количестве приехали на непальский, чем создали большие сложности всем остальным.



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее путешественник уже восходил на Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа (это в Южной Америке) и пик Винсон в Антарктиде. При подготовке к штурму Джомолунгмы почти всех первые трое суток мучила горная болезнь – одышка, головокружение и плохой аппетит. Чтобы подняться на Эверест с base camp, требуется примерно 35 дней, а подготовка занимает около года. Андрей же решился на восхождение только в ноябре. Благо, что опыт у него есть.



