«Жив и здоров»: Покоривший Эверест путешественник из Бурятии вышел на связь

Андрей Муравьёв рассказал, что люди при штурме вершины умирали прямо у него на глазах
В «Клубе 8000» рассказали: это восхождение далось всем непросто. Джомолунгма – очень непростая и суровая гора. В тот день порывы ветра достигали 40-45 километров в час.
- Но никто не развернулся, каждый дошёл к своей мечте! Пришлось побороться с погодными условиями и с собой. Мы очень устали, выложились по полной. После горы последние участники вернулись во второй лагерь только к 10 часам вечера (по местному времени – прим.), – отметили на официальной странице сообщества альпинистов в соцсетях.
Накануне первый после возвращения с Эвереста пост опубликовал и наш земляк.
- Я жив и здоров. Выхожу на связь уже из Катманду (столица Непала – прим.), куда прилетел из базового лагеря, – сообщил Муравьёв.
Андрей отметил, что на пути к вершине попадал под камнепады и на него даже сошла небольшая лавина.
- К сожалению, люди умирали на моих глазах при штурме вершины. Но, несмотря на всё это, утром 19 мая 2023 года, в 4:20, я поднялся на вершину высочайшей горы нашей планеты – Эверест. Ура! – написал он.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее путешественник уже восходил на Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа (это в Южной Америке) и пик Винсон в Антарктиде. При подготовке к штурму Джомолунгмы почти всех первые трое суток мучила горная болезнь – одышка, головокружение и плохой аппетит. Чтобы подняться на Эверест с base camp, требуется примерно 35 дней, а подготовка занимает около года. Андрей же решился на восхождение только в ноябре. Благо, что опыт у него есть.