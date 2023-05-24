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«Жив и здоров»: Покоривший Эверест путешественник из Бурятии вышел на связь

«Жив и здоров»: Покоривший Эверест путешественник из Бурятии вышел на связь
Общество,  Фото:страница А. Муравьёва в соцсетях
Андрей Муравьёв рассказал, что люди при штурме вершины умирали прямо у него на глазах

Предприниматель и путешественник из Бурятии Андрей Муравьёв, который в середине апреля отправился в Непал для восхождения на Эверест, смог покорить самую высокую гору на планете. Неделю назад, 19 мая, он поднялся туда в составе команды «Мы ж туристы!» «Клуба 8000». Это сообщество альпинистов-высотников, членом которого может стать только человек, побывавший на вершине выше 8 тысяч метров.

В «Клубе 8000» рассказали: это восхождение далось всем непросто. Джомолунгма – очень непростая и суровая гора. В тот день порывы ветра достигали 40-45 километров в час.

- Но никто не развернулся, каждый дошёл к своей мечте! Пришлось побороться с погодными условиями и с собой. Мы очень устали, выложились по полной. После горы последние участники вернулись во второй лагерь только к 10 часам вечера (по местному времени – прим.), – отметили на официальной странице сообщества альпинистов в соцсетях.

Накануне первый после возвращения с Эвереста пост опубликовал и наш земляк.

- Я жив и здоров. Выхожу на связь уже из Катманду (столица Непала – прим.), куда прилетел из базового лагеря, – сообщил Муравьёв.

Андрей отметил, что на пути к вершине попадал под камнепады и на него даже сошла небольшая лавина.


- К сожалению, люди умирали на моих глазах при штурме вершины. Но, несмотря на всё это, утром 19 мая 2023 года, в 4:20, я поднялся на вершину высочайшей горы нашей планеты – Эверест. Ура! – написал он.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее путешественник уже восходил на Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа (это в Южной Америке) и пик Винсон в Антарктиде. При подготовке к штурму Джомолунгмы почти всех первые трое суток мучила горная болезнь – одышка, головокружение и плохой аппетит. Чтобы подняться на Эверест с base camp, требуется примерно 35 дней, а подготовка занимает около года. Андрей же решился на восхождение только в ноябре. Благо, что опыт у него есть.

Эверест горы путешественники

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