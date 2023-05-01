Путешественник из Бурятии решил покорить вершину мира

Андрей Муравьёв совершает восхождение на Эверест







И вот в середине апреля уроженец республики прибыл в столицу Непала – Катманду и оттуда вылетел в небольшой посёлок Лукла. Это своего рода перевалочный пункт для туристов и альпинистов, направляющихся в окрестности Эвереста.



О своих приключениях Андрей рассказывает в соцсетях. Спустя пару дней после приезда в Непал он запечатлел Джомолунгму (второе название горы) на камеру. «Вот она – наша цель. Эверест! Самая большая гора на планете», – отметил Муравьёв.



Он добавил: чтобы добраться до базового лагеря (БЛ) на высоте в 5350 метров, откуда начинается восхождение, нужно идти пешком 8-9 дней.



- Первые три почти всех нас мучила горная болезнь – одышка, головокружение, плохой аппетит. Вчера, уже относительно акклиматизированные (запись сделана четыре дня назад – прим.) вышли на первую тренировку на ледопад. Всё прошло отлично. По ночам тут дубак – до -18 градусов, а днём – жара, – поделился Муравьёв с подписчиками.



Чтобы подняться на Эверест с base camp, требуется примерно 35 дней, а подготовка занимает около года. Наш земляк решился на восхождение только в ноябре. Благо, что опыт у него есть.



Судя по информации на официальном сайте клуба, с которым Андрей и отправился на Джомолунгму, удовольствие это совсем не из дешёвых. Стоимость восхождения – 50 150 долларов США (или 4 миллиона 239 тысяч 420 рублей). Предоплата составляет 9 тысяч долларов (760 тысяч 813 рублей).

