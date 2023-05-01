01 мая

30 апреля

Популярное

Путешественник из Бурятии решил покорить вершину мира

Путешественник из Бурятии решил покорить вершину мира
Общество,  Фото:кадр из видео А. Муравьёва в соцсетях
Андрей Муравьёв совершает восхождение на Эверест 

Предприниматель и путешественник из Бурятии Андрей Муравьёв собирается подняться на Эверест – самую высокую гору на планете (8848 метров над уровнем моря). Ранее он уже побывал на вершинах Эльбруса, Килиманджаро, Аконкагуа (это в Южной Америке) и пике Винсон в Антарктиде.
 
И вот в середине апреля уроженец республики прибыл в столицу Непала – Катманду и оттуда вылетел в небольшой посёлок Лукла. Это своего рода перевалочный пункт для туристов и альпинистов, направляющихся в окрестности Эвереста.

О своих приключениях Андрей рассказывает в соцсетях. Спустя пару дней после приезда в Непал он запечатлел Джомолунгму (второе название горы) на камеру. «Вот она – наша цель. Эверест! Самая большая гора на планете», – отметил Муравьёв.
 
Он добавил: чтобы добраться до базового лагеря (БЛ) на высоте в 5350 метров, откуда начинается восхождение, нужно идти пешком 8-9 дней.
 
- Первые три почти всех нас мучила горная болезнь – одышка, головокружение, плохой аппетит. Вчера, уже относительно акклиматизированные (запись сделана четыре дня назад – прим.) вышли на первую тренировку на ледопад. Всё прошло отлично. По ночам тут дубак – до -18 градусов, а днём – жара, – поделился Муравьёв с подписчиками.
 
Чтобы подняться на Эверест с base camp, требуется примерно 35 дней, а подготовка занимает около года. Наш земляк решился на восхождение только в ноябре. Благо, что опыт у него есть.

Судя по информации на официальном сайте клуба, с которым Андрей и отправился на Джомолунгму, удовольствие это совсем не из дешёвых. Стоимость восхождения – 50 150 долларов США (или 4 миллиона 239 тысяч 420 рублей). Предоплата составляет 9 тысяч долларов (760 тысяч 813 рублей).
путешественники горы Эверест

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Путешественник из Бурятии решил покорить вершину мира
Путешественник из Бурятии решил покорить вершину мира
Общество, 01.05.2023
Андрей Муравьёв совершает восхождение на Эверест 
Юмористы из Бурятии пошутили на ТНТ про ушедшие из России бренды
Юмористы из Бурятии пошутили на ТНТ про ушедшие из России бренды
Общество, 01.05.2023
Они выступили в популярном шоу на федеральном канале
На YouTube появился фильм про золото Колчака, снятый в Бурятии
На YouTube появился фильм про золото Колчака, снятый в Бурятии
Общество, 01.05.2023
Картина собрала уже более 700 тысяч просмотров
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 35-летнего военного
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 35-летнего военного
Общество, 01.05.2023
У него осталось двое маленьких детей
В Улан-Удэ забил первый в городе сухой фонтан
В Улан-Удэ забил первый в городе сухой фонтан
Общество, 01.05.2023
Однако он, как и остальные, проработает всего один день
Экс-командующий Тихоокеанским флотом оценил патриотический центр в Улан-Удэ
Экс-командующий Тихоокеанским флотом оценил патриотический центр в Улан-Удэ
Общество, 01.05.2023
Новое учреждение заработает в столице Бурятии уже на следующей неделе
В Бурятии напомнили, как получить разрешение на охоту
В Бурятии напомнили, как получить разрешение на охоту
Общество, 01.05.2023
Его не дадут людям с непогашенной судимостью
Улан-удэнцам объяснили, почему они могут пить воду прямо из-под крана
Улан-удэнцам объяснили, почему они могут пить воду прямо из-под крана
Общество, 01.05.2023
Специалисты ежедневно проверяют её качество
В Бурятии спасают бездомную кошку с коронавирусом
В Бурятии спасают бездомную кошку с коронавирусом
Общество, 01.05.2023
Волонтёры заявили, что он может привести к страшной «кошачьей» болезни
Жителей Бурятии вместе со всей страной ждёт короткая рабочая неделя
Жителей Бурятии вместе со всей страной ждёт короткая рабочая неделя
Общество, 01.05.2023
Трудиться россиянам предстоит всего четыре дня
Сбор ДНК и конец дешёвой ипотеки: Что изменится в Бурятии в мае
Сбор ДНК и конец дешёвой ипотеки: Что изменится в Бурятии в мае
Общество, 01.05.2023
В последний месяц весны жителей республики ждёт ряд новшеств 
В Бурятии на Первомай ухудшится погода
В Бурятии на Первомай ухудшится погода
Общество, 01.05.2023
Местами дождь и мокрый снег
Борцы Бурятии завоевали два золота турнира Baikal Open
Борцы Бурятии завоевали два золота турнира Baikal Open
Общество, 01.05.2023
Завершился международный турнир по вольной борьбе на призы главы Бурятии. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^