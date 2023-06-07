В Забайкалье рассмотрели вопрос об исключении дзерена из Красной книги

Общество, Фото: пресс-служба минприроды Забайкальского края

В прошлом году животные восстановили границы исторического ареала



В министерстве природных ресурсов Забайкальского края рассмотрели вопросы об исключении дзерена из Красной книги региона, а также о выдаче разрешений на добывание прочих объектов растительного мира.



По итогам заседания были приняты решения о неправомерности исключения дзерена из Красной книги края, так как животное занесено в Красную книгу Российской Федерации и Забайкалье является единственным регионом страны, где дзерен обитает.



- Границы исторического ареала распространения особи дзерена были достигнуты только в предыдущем году, в летнее время численность популяции дзерена падает, - заявила начальник отдела охраны окружающей среды регионального Минприроды Ирина Воронина.



Как сообщили в министерстве, члены комиссии одобрили выдачу разрешений на добывание объектов растительного мира, занесённых в Красную книгу Забайкальского края, институту природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской Академии и Забайкальскому госуниверситету – соискатели представили обосновывающие материалы.



Напомним, что в Забайкальском крае этой зимой произошла самая глубокая миграция дзерена. По предварительным данным, в степях перезимовали примерно 100–120 тысяч особей.

