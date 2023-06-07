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В Забайкалье рассмотрели вопрос об исключении дзерена из Красной книги

В Забайкалье рассмотрели вопрос об исключении дзерена из Красной книги
Общество,  Фото:пресс-служба минприроды Забайкальского края
В прошлом году животные восстановили границы исторического ареала

В министерстве природных ресурсов Забайкальского края рассмотрели вопросы об исключении дзерена из Красной книги региона, а также о выдаче разрешений на добывание прочих объектов растительного мира.

По итогам заседания были приняты решения о неправомерности исключения дзерена из Красной книги края, так как животное занесено в Красную книгу Российской Федерации и Забайкалье является единственным регионом страны, где дзерен обитает.

- Границы исторического ареала распространения особи дзерена были достигнуты только в предыдущем году, в летнее время численность популяции дзерена падает, - заявила начальник отдела охраны окружающей среды регионального Минприроды Ирина Воронина.

Как сообщили в министерстве, члены комиссии одобрили выдачу разрешений на добывание объектов растительного мира, занесённых в Красную книгу Забайкальского края, институту природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской Академии и Забайкальскому госуниверситету – соискатели представили обосновывающие материалы.

Напомним, что в Забайкальском крае этой зимой произошла самая глубокая миграция дзерена. По предварительным данным, в степях перезимовали примерно 100–120 тысяч особей.
Забайкальский край дзерены Красная книга

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