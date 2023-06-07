Их жертвами стали уже более 800 человек
Пострадавших от клещей в Бурятии становится всё больше. По данным на 7 июня, они покусали уже 882 жителя республики, включая 281 ребёнка. Нападения паразитов зафиксировали в Улан-Удэ и во всех районах, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
По всей Бурятии продолжаются специальные акарицидные обработки. Уже удалось охватить площадь в 2163 гектара. Это места массового отдыха, а также территории летних оздоровительных и образовательных организаций.
Прививочная кампания против клещевого энцефалита продолжается. Защиту от него получили свыше 86 700 человек, в том числе – более 44 300 несовершеннолетних.
Если нападения насекомого избежать не удалось, необходимо обратиться за помощью специалистам: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи или в районные медучреждения, а улан-удэнцам – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы на улице Пирогова, 9а.
Сдать клеща для лабораторных исследований на инфекции можно в центр гигиены и эпидемиологии на улице Ключевская, 45б (в рабочие дни и воскресенье), а также в республиканскую клиническую инфекционную больницу на Пирогова, 9а (в рабочие дни и субботу).
Клещи продолжают атаковать и кусать жителей Бурятии
Общество, Фото:
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