В Бурятии учителя сельской школы массово нажаловались на своего директора

К ситуации даже подключилась прокуратура



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились педагоги одной из средних школ Кяхтинского района и члены совета родительской общественности. Омбудсмена попросили помочь в разрешении конфликта, связанного с нарушением прав сотрудников.



В коллективном обращении, которое получила уполномоченный, говорится, что директор образовательного учреждения допускал увольнение работников с нарушением Трудового кодекса РФ. А решение о распределении стимулирующего фонда между руководителем СОШ и преподавателями принимали вопреки методическим рекомендациям Минобрнауки России.



Кроме того, директор не рассматривал вопросы о предоставлении рабочего места для педагогов и об открытии секций дополнительного образования. В обращении утверждается, что в СОШ не соблюдали и требования к организации питания учеников.



Юлия Жамбалова, в свою очередь, инициировала прокурорскую проверку, и нарушения подтвердились. Выяснилось, что локальные акты СОШ «содержат противоречивые критерии и показатели для стимулирования труда сотрудников», а распределением стимулирующих занималась комиссия, состав которой не избирался на общем собрании школы.



Кроме того, администрация СОШ должным образом не вела учёт поступлений от организации платного питания и не озаботилась подвозом детей на занятия из сёл Дурены и Киран. В итоге руководству учебного заведения внесли представление, рассказали в аппарате уполномоченного.

