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В Бурятии подъезд к Онохою планируют заасфальтировать к августу

В Бурятии подъезд к Онохою планируют заасфальтировать к августу
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Также в Заиграевском районе идут работы в селе Усть-Брянь

Подъезд к посёлку Онохой Заиграевского района Бурятии собираются заасфальтировать к августу. Кроме того, на дороге, протяжённостью около 1,5 км, устроят тротуары, пешеходные переходы и освещение. В настоящее время подрядная организация закончила работы по отсыпке земполотна и ведёт работы по устройству бордюрного ограждения и тротуаров.

По информации пресс-службы министерства транспорта РБ, ремонтируемый участок начинается от отворота с региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита проходит через Старый Онохой и ведёт к Онохою. К ремонту приступили в середине мая. Работы по отсыпке земполотна уже закончены, начаты работы по устройству бордюрного камня - 1/3 часть уже уложена.

- В этом месяце устроим дорожное основание и закроем асфальтом. До этого дорога была гравийной, мы же уложим два слоя асфальта, в 13 см. Проезжая часть будет шире плюс будет тротуар, два примыкания пешеходные переходы и освящение на них. Если не будет никаких непредвиденных обстоятельств, то через месяца два планируем закончить работы, - рассказал Владимир Базаров, начальник участка.

В Заиграевском районе в этом году идут работы ещё на одном участке. В селе Усть-Брянь ремонтируют сразу две улицы Дорожную и 40 лет Победы. Общая протяжённость улиц – 1,7 км. Дорожники оценили готовность объекта на 70%.

- Ремонт производится даже с опережением графика. Работы выполняются качественно. На данный момент взяли вырубки для испытаний, - заявил Баир Хамгушкеев, руководитель группы строительного контроля ООО «Дортех».

- В этом году у нас выделено 77 миллионов на два объекта. Подъезд к Онохою будет асфальтирован с тротуаром, с освещением. Что касается Усть-Бряни, то подъезд к ней мы сделали в рамках нацпроекта в 2018 году, и вот сейчас продолжаем ремонт уже в самом посёлке, - отметила Тамара Садовникова, ведущий инженер администрации Заиграевского района.

Бурятия Заиграевский район дорожный ремонт

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