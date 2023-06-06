Саженцы уже передали в «Малышок»
Сотрудники улан-удэнской колонии-поселения №3 передали саженцы цветов в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».
В дом ребёнка сотрудники привезли бархатцы, астры, портулак и другие цветы. Их вырастили осуждённые под руководством опытного агронома, специалиста по земледелию учреждения Ивана Назарова.
Теперь цветы украсят клумбы детского социального учреждения и будут радовать маленьких воспитанников и работников центра.
Осуждённые вырастили цветы для детдома в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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