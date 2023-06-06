Осуждённые вырастили цветы для детдома в Улан-Удэ

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Саженцы уже передали в «Малышок»



Сотрудники улан-удэнской колонии-поселения №3 передали саженцы цветов в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».



В дом ребёнка сотрудники привезли бархатцы, астры, портулак и другие цветы. Их вырастили осуждённые под руководством опытного агронома, специалиста по земледелию учреждения Ивана Назарова.



Теперь цветы украсят клумбы детского социального учреждения и будут радовать маленьких воспитанников и работников центра.

