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Осуждённые вырастили цветы для детдома в Улан-Удэ

Осуждённые вырастили цветы для детдома в Улан-Удэ
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Саженцы уже передали в «Малышок»

Сотрудники улан-удэнской колонии-поселения №3 передали саженцы цветов в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».

В дом ребёнка сотрудники привезли бархатцы, астры, портулак и другие цветы. Их вырастили осуждённые под руководством опытного агронома, специалиста по земледелию учреждения Ивана Назарова.

Теперь цветы украсят клумбы детского социального учреждения и будут радовать маленьких воспитанников и работников центра.
УФСИН озеленение

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