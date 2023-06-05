В Иркутской области подвели климатические итоги весны

С погодой не везло также Бурятии и Монголии



Календарная весна для Иркутской области выдалась холодная, затяжная, с частым выпадением снега. Её климатические итоги подвела заведующая базовой кафедрой института солнечно-земной физики СО РАН — кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета Инна Латышева.



Показатели нынешней весны наглядно можно сравнить с данными непрерывных наблюдений метеорологической станции Иркутск, начиная с 1873 года. Март 2023 года в Иркутске входит в десятку самых тёплых за этот период (отклонение от нормы +2,9°С), занимая 7-е место из 151-го в ранжированном ряду с 1873 года, лишь немногим уступая температурным рекордам 1997 и 2020 годов. Апрель же был самым холодным весенним месяцем этого года (-3,3°С ниже нормы), занимает 107 место, продемонстрировав одинаковые температуры с серединой прошлого века. В мае отрицательные аномалии температур немного ослабли по сравнению с апрелем (-1,3°С ниже нормы), в результате май 2023 года занимает 68 место также примерно с одинаковыми температурами второй половины прошлого века.



По словам учёной, коварство погоды нынешней весной заключалось не только в том, что после тёплого начала весны иркутяне не дождались весеннего тепла вплоть до её окончания, но и в том, что холода сочетались с осадками и частыми северо-западными ветрами. В марте 2023 года в Иркутске 8 снежных дней дали осадков на четверть больше нормы, в ранжированном ряду, начиная с 1883 года, т.е. за 141 год непрерывных наблюдений за осадками март 2023 года занял 33 место. Апрель за 12 дней с осадками выдал 3,5 месячной нормы и занял 1-е место, став самым обильным месяцем по количеству выпавших осадков в середине весны в Иркутске. В мае, как и в апреле, было 12 дней с осадками, но, их количество превысило норму только на 28%, в результате май 2023 года оказался в рейтинге на 29 месте.



В целом, по температурным показателям весна 2023 года в Иркутске занимает 33-ю позицию из 151 года непрерывных наблюдений, по атмосферным осадкам вышла на 3-е место, обогнав снежный и дождливый 2012 год. По-весеннему тёплых в Иркутске было всего 22 дня. Практически месяц (33 дня) за весну было ветреных дней, когда порывы превышали 10 м/с, а 10 апреля достигли ураганной силы (26 м/с). Причём часто сильный ветер держался на протяжении нескольких часов. 13 мая прогремела первая гроза, а 13 и 24 мая пронеслись пыльные бури, которые были нечастыми в последние годы. Этой весной иркутяне пережили изменения температур от минус 25°С до +23,8°С, относительной влажности от 12 до 100%, перепады атмосферного давления составили 48 гПа.



Что касается территории Иркутской области, то практически повсеместно положительные температурные аномалии отмечались в марте, когда почти полмесяца регион оказывался под влиянием тёплых воздушных масс, поступающих из Средней Азии и Казахстана.



- В апреле и в мае обычно усиливается зональный перенос, и происходит смена зимнего типа атмосферных процессов на летний. Но в апреле и мае этого года в азиатскую часть России вновь вернулись зимние типы процессов, и мы оказались под постоянными затоками холода с районов Таймыра и Якутии, а гребень тепла, который должен был сместиться к нам так и остался над территорией европейской части и Урала. В результате вновь усилился Азиатский антициклон, он препятствовал выносам тепла в тёплых секторах атлантических циклонов, которые оказывали большее отепляющее влияние на северные районы области. Поэтому там весна оказалась почти на 2°С теплее нормы, осадков выпало в 1,5-2 раза больше нормы. Тогда как на большей части территории области весна выдалась холодной, на 1-3°С ниже нормы. Так как вторжения холода провоцировали образование монгольских циклонов, то в южных районах области и в высокогорных районах Восточного Саяна и Хамар-Дабана осадков выпало ещё больше (до 2-3,5 месячных норм), - пояснила Инна Латышева.



Гребень тепла задержался весной в Европе и на Урале. Но было ли там тепло? Проанализировав данные 40 метеорологических станций, которые находятся в разных регионах России, оказалось, что на 16 станциях весна была тёплой и сухой, на 15 станциях тёплой и влажной, на 3 станциях холодной и сухой, на 6 станциях холодной и влажной. Таким образом, на большей части России весна 2023 года выдалась тёплой. Особенно тёплой она была в Среднем Поволжье (Самара, +11,9°С выше нормы за весну), в Южном Предуралье (Оренбург, +10,5°С выше нормы), на Урале (Екатеринбург, +10,1°С выше нормы), т.е. там, где стационировал гребень тепла, который метеорологи называют блокирующим. Кстати, в Свердловской области из-за дефицита осадков началась беспрецедентная засуха, какой не было за всю историю наблюдений. Отсутствие осадков способствует там и росту высокой пожарной опасности. Также тепло этой весной было на Сахалине (Южно-Сахалинск, +7,4°С выше нормы), Курилах (Южно-Курильск, +7,3°С выше нормы) и Дальнем Востоке. Прохладной весна досталась регионам Чукотки, Кузбасса, Тувинской котловине, побережью Охотского моря, Красноярскому краю, Иркутской области и Бурятии.



Также Инна Латышева объяснила, какой ощутили прошедшую весну жители других регионов мира. Довольно тёплой выдалась нынешняя весна в Гренландии. Тёплой и сухой она оказалась для жителей столиц Испании, Исландии, США, Китая, Японии. Тёплой и влажной для жителей Алжира, Казахстана, Нигера, Турции и др. Однако были регионы, которые испытали на себе капризы прохладной и влажной весны – жители Лондона, Улан-Батора, Дели. И всё же весна 2023 года чаще радовала жителей нашей планеты теплом.



Как сообщает управление информационной политики ИГУ, метеоролог также поведала каким ожидается первый месяц лета. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в июне в Иркутской области температура прогнозируется около нормы, а осадков больше нормы. По прогнозам глобальной прогностической модели CFS и канадской модели CanSIPS на большей части Иркутской области температуры на 1-1,5 °С выше нормы, а количество осадков ниже нормы. Такие вот противоречивые вероятностные оценки. Июнь 2023 года стартовал с положительной температурной аномалии по югу и северу Иркутской области. Для сравнения июнь прошлого года в Иркутске на 1°С теплее, было 12 дождливых дней, в том числе с сильными ливнями, 27 июня иркутяне почувствовали 32-градусную жару. Для любителей жаркой погоды 22 июня 2010 года воздух в Иркутске прогревался до отметки +35,6°С. Тёплым июнь 2022 года был и по северу области, 24 июня столбик термометра показал +31,4°С, а 21 июня 2107 года в Ербогачёне было +38,8°С.



