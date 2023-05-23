В Агинском округе соберутся гармонисты и частушечники

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Дульдурге пройдёт музыкальный фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!»



Ежегодно на протяжении 11 лет в рамках празднования Дня России на разных площадках районов Агинского Бурятского округа проводится краевой фестиваль-конкурс «Играй, гармонь, звени, частушка!». В этом году фестиваль состоится 8 июня в сельском поселении «Дульдурга».



Традиционно музыкальный фестиваль собирает воедино коллективы народных песенников, инструменталистов, баянистов со всех уголков Забайкалья. В конкурсе примут участие, как отдельные исполнители, так и ансамбли самодеятельного народного творчества: любители и профессиональные музыканты, самобытные исполнители-частушечники в возрастных категориях: от 13 до 17 лет и от 18 лет и старше.



Жюри будет учитывать уровень исполнительского мастерства участников; актуальность, оригинальность, художественную ценность репертуара; отражение в репертуаре местного материала как традиционного, так и современного; соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции, также соответствие костюмов исполнительскому стилю участника.



Проведение конкурса в номинации «Вокал» запланировано на двух площадках в парке Победы села Дульдурга, в номинации «Народное инструментальное исполнительство» - в зрительном зале СКЦ Дульдурги.



Как сообщает центр развития бурятской культуры Забайкальского края, нынешний фестиваль обещает быть особенным, насыщенным событиями. В торжественной церемонии открытия будет презентована вышитая карта Забайкальского края, созданная местными мастерицами-вышивальщицами в рамках всероссийского проекта «Вышитая карта регионов России». После конкурсных выступлений будут организованы мастер-классы для участников-гармонистов и частушечников членами жюри – ведущими деятелями культуры и искусства Забайкальского края. Также одним из новшеств станет создание аллеи фестиваля в парке Победы села Дульдурга: районы-участники высадят свои саженцы.



Возрастное ограничение: 12+.

