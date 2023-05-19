В Забайкалье приехали участники из Бурятии, Приамурья, Москвы и Саранска
Всероссийский фестиваль русского жестового языка «Мы слышим друг друга» возвращается в Читу 19 мая. В этом году он проводится уже в 15-й раз и посвящён 95-летнему юбилею Забайкальского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
В рамках фестиваля пройдёт творческий конкурс, в котором участники представят лучшие номера в жанре жестовой песни, клоунады, пантомимы, художественном слове, хореографии и оригинальном жанре.
21 мая участников ждёт насыщенная спортивная программа по адаптированным и настольным видам спорта: сурдоволейбол, жульбак, корнхолл, дартс, шафллборд – на муниципальной спортивной базе «Берёзка». Будут организованы экскурсии в музеи Читы и контактный зоопарк.
Участниками фестиваля станут люди с нарушением слуха от 13 до 75 лет, представляющие Забайкальский край, Бурятию, Амурскую область, Москву и Саранск. В Читу приедут специальные гости – президент «Всероссийского общества глухих» Станислав Иванов и директор театра мимики и жеста Роберт Фомин.
В большом концертном зале Забайкальского краевого драматического театра имени Николая Березина 22 мая пройдёт гала-концерт участников фестиваля. Вход свободный, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Возрастное ограничение: 0+.
В Чите стартовал фестиваль русского жестового языка
Общество, Фото:
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