В Агинском округе снимут фильм об Алдаре Цыденжапове

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Съёмки ленты начнутся в середине июля



Съёмки фильма о героическом подвиге Героя России Алдара Цыденжапова «9 секунд» (12+) пройдут в Забайкальском крае этим летом. 17 мая съёмочный процесс обсудили губернатор региона Александр Осипов и продюсер, генеральный директор «Каро продакшн» Юрий Обухов.



- У нас всё по плану. Приезжает большая группа операторов, режиссёров. И мы едем в Агинское. До этого уже приезжал кастинг-директор, проводил отбор. Всё идёт по плану, никаких сложностей не возникает, - сказал Юрий Обухов.



Он попросил содействия в сопровождении делегации при доставке оборудования. Глава региона поблагодарил его за работу, пообещав всестороннюю поддержку. Также губернатор выдвинул идею провести часть съёмок в дни чемпионата России по стрельбе из лука, когда в Агинское съедутся делегации из разных регионов страны, и в районе пройдут зрелищные мероприятия.



По плану, съёмки начнутся в середине июля и продлятся до августа. После этого съёмочная группа планирует вернуться в Приморье для продолжения работ.



- Фильм будет рассказывать о героическом подвиге Алдара Цыденжапова. В ноябре 2009 года уроженец Агинского был призван на службу, получил определение в войсковую часть Тихоокеанского флота. Служил на эскадренном миноносце «Быстрый». 24 сентября 2010 года на корабле, когда весь экипаж эсминца находился на борту и готовился к боевому походу из Фокино на Камчатку, начался пожар. Алдар Цыденжапов был к котлу ближе всех. Он понимал, что рискует собственной жизнью, но всё равно бросился тушить огонь. В объятой пламенем одежде он смог потушить пожар. Алдар в тяжелейшем состоянии был доставлен в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28 сентября в возрасте 19 лет Алдара не стало, - сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.



Возрастное ограничение: 12+.

