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Ссузы Бурятии и Забайкалья сразились в «Лиге чемпионов»

Ссузы Бурятии и Забайкалья сразились в «Лиге чемпионов»
Общество,  Фото:политехнический техникум
В республике впервые состоялся межрегиональный этап соревнований среди студенческих спортивных клубов

15 мая в Кабанском районе Бурятии, на базе политехнического техникума впервые был проведён межрегиональный этап лиги чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных организаций республики и Забайкальского края. Соревнования прошли между командами «Олимп» (Бурятский республиканский педагогический колледж), «ФизРост» (Политехнический техникум), «Горняк» (Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова) и «Строитель» (Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса).

Студенты соревновались в шести видах спорта: настольном теннисе, дартсе, шахматах, шашках, стритболе и волейболе. По результатам соревновательного дня звание «Лучший ССК» получил спортивный клуб «Горняк» Забайкальского горного колледжа имени М.И. Агошкова.

- Это первые соревнования такого масштаба в Бурятии. Поэтому наш опыт проведения будет полезен и интересен всем, - пояснил директор политехнического техникума Олег Якимов.
спорт ссузы Бурятия Забайкальский край

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