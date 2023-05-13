Экспедиция в Тункинский нацпарк





Районный центр удивил двумя памятниками — восстановленным серпом с молотом (его как раз только зацементировали) и авангардным бюстом Нестору Каландаришвили. Памятник анархисту и видному деятелю партизанского движения в Восточной Сибири был установлен в 1971 году. Какие-либо опознавательные надписи на нём отсутствуют. Был субботник, и бюст сверкал свежей краской.На вечерней прогулке наткнулись на странные буддийские развалины где-то в глубине посёлка. Местные говорят, что тут был старый дацан «Тушита», построенный в 1990-е годы, но что-то не срослось с документами на землю. Новый дацан стоит в центре Кырена. С автотрассы открывается шикарный вид на него с рекой и заснеженными горами.Впервые побывал здесь двенадцать лет назад. Тогда ещё не было дугана. Перемены разительные, теперь здесь целый буддийский комплекс и даже обустроенная деревянная тропа вокруг священной песчаной горы Хайрхан. Интересно, что здесь большое количество табличек с афоризмами и изречениями — на молитвенных барабанах, ступах и прочих объектах. Этакий «ламповый» аналог соцсетей. «И это пройдёт...» — сообщил навес над Хотеем с сильно потёртым пузом.Странно, что на территории дацана запрещена фотосъёмка (это я потом прочитал табличку на одном из снимков). Многие дацаны наоборот поощряют это естественное желание туристов. Из невидимых громкоговорителей транслировалась служба: ламы читали мантры, стуча в барабан и тарелки. Невероятное умиротворение, воздух с густыми ароматами сосны и багульника... Войдя в дуган, увидели, что лама там всего один. Человек-оркестр.Железистые источники Хонгор-Уула известны с давних пор. В 1950-х годах здесь был построен первый колхозный дом отдыха. Всего здесь насчитывается 10 выходов минеральных вод на террасах по обоим берегам реки Харагун. На источниках есть таблички с указанием, при каких болезнях они употребляются — желудочный, сердечный, кишечный, общеукрепляющий, глазной, почечный, печёночный, женский, нервный и мужской.О том, как добраться до источников, в интернете пишут следующее: просёлочная дорога через село Охор-Шибирь, расстояние – 11 км. Казалось бы, ерунда, рукой подать. Но дорога туда — целое экстремальное приключение, под силу разве что УАЗику-буханке, на котором мы и преодолели эту «полосу препятствий». Правда, говорят, это сезон такой, в другое время посуше и получше. А вообще, асфальтированные дороги в Тункинском районе просто шикарные.На деревьях у источников полно деревянных табличек с «благодарственными письмами» от отдыхающих. Прямо музей народного творчества! Резьба по дереву, чеканка... Слегка жутковато, напоминает братские могилы. Но, такая вот эстетика.Невозможно — быть в Тунке, и не заглянуть в Аршан! До водопада на Кынгырге сходить уже не успевали (а там, слышал, камень упал-таки). Но новую эко-тропу заценили. И, конечно же, набрали вкуснейшей минеральной воды. Посетили новый Хойморский дацан.Отправляясь в Монды, важно помнить, что там находится пограничный пропускной пункт и нужно разрешение на проезд. Горы тут всё ближе, природа суровей. Где-то по дороге в Оку поразили горы с «глазами». Это невероятно, но они наблюдают!Доехав до границы с Окинским районом, обнаружили большую стоянку автомобилей у моста через Белый Иркут. В эти дни здесь проходил горный фестиваль «Мунку-Сардык», поэтому на реке было оживлённо. Бравые окинские квадрациклисты наперебой предлагали подбросить до горы о обратно. Всего за две тыщи рэ. Жаль, у меня не оказалось бумажных денег. Но до начала каньона я дошёл. Посмотрел на удивительную чёрную скалу-зеркало. Как такое возможно?А великую гору Мунко из каньона не видно. Зато в Мондах у памятника пограничникам — очень даже хорошо.Тункинский национальный парк был основан 27 мая 1991 года и занимает весь административный район. Расположен в долине реки Иркут между Тункинскими гольцами Восточного Саяна и отрогами Хамар-Дабана. Тункинская долина расположена между двух великих озер – Байкалом и его «младшим братом» Хубсугулом. Площадь парка около 1 183 662 гектаров.