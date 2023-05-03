Там высадят более 10 тысяч сосен
В Бурятии появится парк Мужества, где будет высажено более 10 тысяч саженцев сосны. Идея принадлежит руководителю крупного охотничьего хозяйства «Атия» Вячеславу Самойлову.
Это охотничье хозяйство находится в Заиграевском районе, его площадь – более 74 тысяч гектаров. В том числе там занимаются восстановлением леса, есть свой питомник, где выращивают более 150 тысяч саженцев.
- В прошлом году Вячеслав Самойлов принял решение идти добровольцем на СВО. Сейчас он находится за ленточкой. Вячеслав предложил создать парк Мужества, где высадят более 10 тысяч саженцов сосны с питомника охотхозяйства, - рассказали в Бурприроднадзоре.
Идея в том, что парк станет таким местом отдыха, куда будут приходить со своими детьми нынешние участники спецоперации.
Уже 24 мая в парке Мужества пройдут первые высадки леса.
В Бурятии планируют создать парк Мужества
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
84 собаки уже были стерилизованы в рамках акции
Конкурс проводится в рамках международной премии «Экология – дело каждого»
Жителей республики попросили сдать разрешения на их добычу
Там высадят более 10 тысяч сосен
Зрителям покажут лучшие номера
Молодые люди украшают окна в Доме студентов
В столицу Бурятии едет популярная певица Анна Асти
Мужчина запамятовал дату выезда из России
На сегодня занято 24 из 44 осмотренных
Мероприятие приурочено к 95-летнему юбилею со дня рождения выдающегося поэта и писателя
Скачки будут проводить среди лошадей разных пород
Перед праздником на улицах города появятся фотозоны и различные инсталляции
Мужчина полностью устранился от воспитания ребятишек
В том числе там будут поля для пляжного волейбола
Сотрудники размещают портреты своих родственников на служебных автомобилях