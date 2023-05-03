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В Бурятии планируют создать парк Мужества

В Бурятии планируют создать парк Мужества
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Там высадят более 10 тысяч сосен

В Бурятии появится парк Мужества, где будет высажено более 10 тысяч саженцев сосны. Идея принадлежит руководителю крупного охотничьего хозяйства «Атия» Вячеславу Самойлову.

Это охотничье хозяйство находится в Заиграевском районе, его площадь – более 74 тысяч гектаров. В том числе там занимаются восстановлением леса, есть свой питомник, где выращивают более 150 тысяч саженцев.

- В прошлом году Вячеслав Самойлов принял решение идти добровольцем на СВО. Сейчас он находится за ленточкой. Вячеслав предложил создать парк Мужества, где высадят более 10 тысяч саженцов сосны с питомника охотхозяйства, - рассказали в Бурприроднадзоре.

Идея в том, что парк станет таким местом отдыха, куда будут приходить со своими детьми нынешние участники спецоперации.

Уже 24 мая в парке Мужества пройдут первые высадки леса. 
озеленение

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