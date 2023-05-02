Созданный по поручению Путина благотворительный фонд помог 15 детям из Бурятии

На лечение ребятишек с редкими и сложными заболеваниями направили 199 миллионов



Два года назад в РФ по поручению президента страны Владимира Путина создали благотворительный фонд «Круг добра». В этой организации помогают юным россиянам с тяжёлыми жизнеугрожающими, в том числе – орфанными (то есть редкими) заболеваниями.



Основная её задача – закупка дорогостоящих и не зарегистрированных в России лекарств для больных ребятишек. Благодаря «Кругу добра» они смогут оперативно получить необходимый препарат, который приобретут и доставят даже при отсутствии регистрации. А ещё через фонд для детей приобретают различные технические средства реабилитации,



В ушедшем 2022 году в организации помогли 15 маленьким жителям Бурятии со сложными и редкими недугами. Им оказали медицинскую помощь на 199 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Минздрава РБ. Всего на попечении «Круга добра» – более пяти с половиной тысяч таких ребятишек.