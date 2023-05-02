02 мая

01 мая

Популярное

Созданный по поручению Путина благотворительный фонд помог 15 детям из Бурятии

Созданный по поручению Путина благотворительный фонд помог 15 детям из Бурятии
Общество, 
На лечение ребятишек с редкими и сложными заболеваниями направили 199 миллионов

Два года назад в РФ по поручению президента страны Владимира Путина создали благотворительный фонд «Круг добра». В этой организации помогают юным россиянам с тяжёлыми жизнеугрожающими, в том числе – орфанными (то есть редкими) заболеваниями.

Основная её задача – закупка дорогостоящих и не зарегистрированных в России лекарств для больных ребятишек. Благодаря «Кругу добра» они смогут оперативно получить необходимый препарат, который приобретут и доставят даже при отсутствии регистрации. А ещё через фонд для детей приобретают различные технические средства реабилитации,

В ушедшем 2022 году в организации помогли 15 маленьким жителям Бурятии со сложными и редкими недугами. Им оказали медицинскую помощь на 199 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Минздрава РБ. Всего на попечении «Круга добра» – более пяти с половиной тысяч таких ребятишек.
дети болезнь благотворительность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Поезда до Северобайкальска изменят расписание
Поезда до Северобайкальска изменят расписание
Общество, 02.05.2023
Новый график будет действовать по 20 июля
В Бурятии прошла «Педагогическая весна»
В Бурятии прошла «Педагогическая весна»
Общество, 02.05.2023
В Улан-Удэ завершился фестиваль работников образования
Школьники Бурятии показали, как нужно беречь лес от пожаров
Школьники Бурятии показали, как нужно беречь лес от пожаров
Общество, 02.05.2023
Они нарисовали рисунки о пожарах в лесу и их последствиях
Бурятские сумоисты стали призёрами первенства России
Бурятские сумоисты стали призёрами первенства России
Общество, 02.05.2023
Спортсмены завоевали бронзовые награды
Созданный по поручению Путина благотворительный фонд помог 15 детям из Бурятии
Созданный по поручению Путина благотворительный фонд помог 15 детям из Бурятии
Общество, 02.05.2023
На лечение ребятишек с редкими и сложными заболеваниями направили 199 миллионов
В Бурятии у сельчан забрали мусорный контейнер
В Бурятии у сельчан забрали мусорный контейнер
Общество, 02.05.2023
Без бака людей оставили из-за животных, лакомящихся отходами

Улан-удэнцы заявили, что обнаружили вшей в питьевой воде
Улан-удэнцы заявили, что обнаружили вшей в питьевой воде
Общество, 02.05.2023
Горожане считают, что они могли «перекочевать» в водоколонку от бомжей
В Улан-Баторе могут создать новую российско-монгольскую школу
В Улан-Баторе могут создать новую российско-монгольскую школу
Общество, 02.05.2023
Россия и Монголия укрепляют международное сотрудничество в области образования
В Улан-Удэ разыграли «Кубок горсовета» по волейболу
В Улан-Удэ разыграли «Кубок горсовета» по волейболу
Общество, 02.05.2023
Победителями стали команды «Динамо» и «ИНК»
Тайбоксёры Бурятии выиграли 11 медалей первенства России
Тайбоксёры Бурятии выиграли 11 медалей первенства России
Общество, 02.05.2023
Три спортсменки республики стали победительницами соревнований
В Бурятии 90-летие отметила ветеран труда
В Бурятии 90-летие отметила ветеран труда
Общество, 02.05.2023
В Закамне юбилей отпраздновала Цырен-Дулма Эрдынеева
Выбраны ещё две буддийские святыни России
Выбраны ещё две буддийские святыни России
Общество, 02.05.2023
Ими стали золотая ступа и статуя бодхисаттвы Арья Баалы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^