Турнир выиграла команда «НЛО»
28 апреля в Улан-Удэ завершился городской интеллектуальный турнир «СТОличный движ». Соревнования проходили в рамках празднования столетия республики, поэтому основной темой заданий являлись история, культура и национальные бренды Бурятии.
Предварительные отборочные туры прошли среди 11 команд техникумов и колледжей города. В финал вышли сборные Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова («Рождённые в Бурятии»), Улан-Удэнского торгово-экономического техникума («НЛО») и Байкальского колледжа туризма и сервиса («Вершина»). Торжественная заключительная игра состоялась в центральной городской библиотеке им. И.К. Калашникова.
После нескольких раундов вырвалась в лидеры и стала победителем команда «НЛО» Улан-Удэнского торгово-экономического техникума. Второе и третье место досталось командам: «Рождённые в Бурятии» и «Вершина», сообщает комитет по культуре администрации города Улан-Удэ.
В Улан-Удэ сыграли в «СТОличный движ»
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