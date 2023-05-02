В Улан-Удэ сыграли в «СТОличный движ»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ

Турнир выиграла команда «НЛО»



28 апреля в Улан-Удэ завершился городской интеллектуальный турнир «СТОличный движ». Соревнования проходили в рамках празднования столетия республики, поэтому основной темой заданий являлись история, культура и национальные бренды Бурятии.



Предварительные отборочные туры прошли среди 11 команд техникумов и колледжей города. В финал вышли сборные Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова («Рождённые в Бурятии»), Улан-Удэнского торгово-экономического техникума («НЛО») и Байкальского колледжа туризма и сервиса («Вершина»). Торжественная заключительная игра состоялась в центральной городской библиотеке им. И.К. Калашникова.



После нескольких раундов вырвалась в лидеры и стала победителем команда «НЛО» Улан-Удэнского торгово-экономического техникума. Второе и третье место досталось командам: «Рождённые в Бурятии» и «Вершина», сообщает комитет по культуре администрации города Улан-Удэ.

