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Улан-Удэ примет межрегиональный конкурс «Нүхэдэйм дүхэригтэ…»

Улан-Удэ примет межрегиональный конкурс «Нүхэдэйм дүхэригтэ…»
Общество,  Фото:pixabay.com
Приём работ завершится до 10 марта

15 марта в Улан-Удэ пройдёт межрегиональный творческий конкурс имени Кима Цыденова «Нүхэдэйм дүхэригтэ…» («В кругу друзей»), посвящённый 90-летию Цырен-Дулмы Дондогой. Мероприятие состоится в Бурятском госуниверситете.

Конкурс проводится по трём возрастным категориям: учащиеся 5-8 классов, учащиеся 9-11 классов, студенты ссузов и вузов. Кроме этого, работа мероприятия пройдёт в четырёх секциях.

Первая секция «Уянгын шүрэ» – «Уран шүлэг»: 1 этап - конкурс стихотворений собственного сочинения по теме «Эхэ – үри бэе – тоонто нютаг»…»; 2 этап – конкурс выразительного чтения «Уянгын дэбтэрhээ» (чтение стихотворений и отрывков из поэм Ц.-Д. Дондогой).

Вторая секция «Уран һайханай юртэмсэ» - Үргэлжэлһэн зохёол» (Прозо): 1 этап - конкурс авторских рассказов, посвящённых теме ««Буряад хэлэнэйнгээ баялиг уудалан, буурал эхэдээ дуугаа зорюулхам»; 2 этап - «Найруулга» (Эссе) – конкурс эссе на бурятском языке на заданную тему по произведениям Ц.-Д. Дондогой.

Третья секция «Хурса гуурһан» - «Журналистика» - конкурс публикаций и творческого сочинения на темы «Аба эжын буянгаар...», «Гал гуламтань бадарhаар». Четвёртая – конкурс рисунков и иллюстраций «Уран зурааша» – «Мир бурятской литературы глазами художника» - «Паатааханай зурагууд» по темам: «Эжы эхэ», «Эхэ орон», «Эхэ газар», «Ури бэе», «Тоонто нютаг» (по стихотворениям и поэмам Ц.-Д. Дондогой).

Конкурс проводится в два этапа: заочный до 10 марта, очный – 15 марта. Заявки и конкурсные работы принимаются в срок до 10 марта по электронному адресу: [email protected] На очном конкурсе жюри определит победителей в каждой номинации. Их ждут дипломы 1-й, 2-й, 3-й степеней с денежными призами от семьи Кима Цыденова. Лучшие работы будут опубликованы в отдельном сборнике. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия конкурс бурятский язык творческий конкурс

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