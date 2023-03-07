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Бурятский художник стал членом-корреспондентом РАХ

Бурятский художник стал членом-корреспондентом РАХ
Общество,  Фото:пресс-служба нацмузея РБ
Звание присвоили Юрию Мандаганову

Народному художнику Республики Бурятия, заслуженному художнику России, лауреату государственных премий Республики Бурятия Юрию Мандаганову присвоили звание члена-корреспондента Российской академии художеств (РАХ). 6 марта в зале академии состоялось торжественное вручение удостоверения член-корреспондента.

- На церемонии присутствовали первый вице-президент РАХ, академик В.Г. Калинин, главный учёный секретарь президиума РАХ О. А. Кошкин, академик, начальник отдела по работе с регионами М.В. Хабарова, академик и временно исполняющий обязанности председателя отделения Урал, Сибирь и Дальний Восток РАХ М.Ю. Шишин, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Напомним, что осенью 2021 года Юрию Мандаганову была вручена госнаграда Монголии – орден Полярной звезды. Награждение состоялось в генеральном консульстве Монголии в Улан-Удэ.
Бурятия награждение художники член-корреспондент

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