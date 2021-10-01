Художнику Юрию Мандаганову вручили орден Полярной звезды

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Знаменитый мастер флорентийской мозаики Юрий Мандаганов выразил благодарность всему монгольскому народу. ФОТО



1 октября известному бурятскому художнику Юрию Мандаганову была вручена госнаграда Монголии – орден Полярной звезды. Награждение состоялось в Генеральном консульстве Монголии в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



- Юрий Ендонович- это наш заслуженный художник России, народный художник Бурятии. Человек, которого любят жители всей республики. Мы рады, что ваше творчество так высоко оценено в Монголии. Юрий Ендонович - человек очаровательной простоты, человек, с которым всегда легко, приятно. Всегда поддержит и мы всегда знаем, что есть доброе, спокойное, солидное и очень весомое слово Юрия Ендоновича. Его работы украшают наш город, украшают наши выставки, которые проходят на любом уровне, - отметила министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.



Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн отметила, что Монголия высоко оценила заслуги Юрия Мандаганова.



- Полярная звезда - это самая яркая звезда созвездия. Монгольский орден «Полярная звезда» является высшей государственной наградой Монголии для иностранных граждан. Юрий Ендонович многое сделал для развития, приобщения сотрудничества наших стран. Поэтому Монголия высоко оценила его заслуги. От имени администрации президента, правительства Монголии и от себя лично поздравляю Юрия Ендоновича с высокой наградой и желаю ему самого наилучшего, - подчеркнула дипломат.



Сам виновник мероприятия не мог не сказать слова признательности.



- Это торжественный и волнующий для меня день. Я искренне благодарен всем вам, и чувства переполняют меня. Очень хотелось бы выразить благодарность всему монгольскому народу, президенту, правительству Монголии и особенно полномочному представителю культуры Монголии в России господину Дамдинсурэну. Все мои проекты в Монголии проводились под его кураторством. Ему большое персональное спасибо, - сказал Юрий Ендонович.



Орден Полярной звезды – это награда Монгольской Республики, учреждена в 1936 году. Им награждаются солдаты, офицеры, политработники Монголии, военнослужащие погранвойск МВД, араты, рабочие, служащие и прочие граждане, добившиеся замечательных успехов в деле укрепления военной мощи Монголии, усиления обороноспособности страны, развития народного хозяйства, культуры и здравоохранения.



Юрий Мандаганов – художник-монументалист, мастер флорентийской мозаики, создающий удивительные полотна из самоцветов Байкальского региона.



Он один из немногих мастеров в России, который активно работает в технике флорентийской мозаики, сложной в исполнении, требующей личных вложений, множество усилий, знаний и практики. Техника считается самой трудоёмкой, но самой роскошной. До сих пор в этом направлении трудится не так много мастеров, всё от того, что это финансово затратное направление, для работы с камнем нужны инструменты и соответствующее помещение.



В его руках камень обретает форму и цвет, очертания, линии, наполненные смыслом. Автор создаёт произведения искусства на разные сюжеты, но все полотна объединяют одно – в чутких руках они оживают, обретают тепло, выразительность, чувственность и глубину.



Юрий Мандаганов член Союза художников России, удостоен звания «Народный художник Бурятии», «Заслуженный художник России», имеет благодарность Российской академии художеств, лауреат Государственной премии Бурятии, в 2012 и 2016 годах был награждён Золотой медалью союза художников России, медалью «И.И. Шувалова» «Российской академии художеств», награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-ой степени.



О нём знают за пределами нашей страны. Работы автора находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственном музее Востока, музее Н.Фешина (США), в коллекции Владимира Путина, Сергея Миронова, Германа Грефа, Алексея Кудрина, главы российского императорского дома Марии Романовой, Роберта Турмана, экс-главы Монголии Элбэгдоржа и многих других.



На счету мастера более 30 персональных выставок, которые проходили во многих музеях Москвы, а также Томска, Новосибирска, Иркутска, Читы, Омска, Улан-Батора, США и др. Юрий Мандаганов успешно работает не только в технике флорентийская мозаика, но и в области графики, скульптуры и инсталляции.



Кроме того, что Юрий Мандаганов принимает активное участие в выставочной деятельности, он как художник монументалист осуществил эстетические решения в архитектурном пространстве. Флорентийская мозаика украшает входную часть здания Бурятского драматического театра имени Намсараева – панно на тему «Истоки театра» (2011), а также вестибюль медицинского центра «Диамед» в Улан-Удэ – панно носит название «Материнство» (2012). Витражи мастера украшают учебный корпус Восточно-Сибирского технологического института (1980), зимний сад Дворца пионеров (1981).



В 2019 году мастер со своей командой трудился над реконструкцией железнодорожного вокзала Улан-Удэ. В вестибюле вокзала созданы четыре панно на темы: Чайный путь, мифы и легенды Байкала. Эти панно стали центральными произведениями искусства, которые привлекают внимание и представляют красоту самоцветов Байкальского региона.



Сегодня мастер трудится над масштабным проектом. Это тематический парк религиозного туризма «Арьяа Баала» в селе Санага Закаменского района. Главенствующей скульптурой в парке будет божество буддийского пантеона, наиболее почитаемое в Бурятии Авалокитешвара «Владыка, взирающий» или Арьяа-Баала. Место выбрано не случайно, недалеко от села Санага в местности Номтогол, что в переводе с бурятского языка означает – Долина Знаний, начал свою историю один их самых крупных буддийских храмовых комплексов Бурятии – Даша Пунцоглинг дацан.



Юрий Мандаганов тщательно и основательно подходит к своей работе. Перед началом рабочего дня зажигает благовония, настраиваясь на нужный лад. Самое главное для автора – это создание соответствующей атмосферы, способствующей созданию из холодного камня – теплых и содержательных произведений.





