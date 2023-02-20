20 февраля

19 февраля

Популярное

Артисты Монголии поздравят Бурятию со 100-летним юбилеем

Артисты Монголии поздравят Бурятию со 100-летним юбилеем
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Академический ансамбль песни и танца Армии Монголии даст три концерта

Прославленный Академический ансамбль песни и танца Армии Монголии в числе первых поздравит Бурятию со 100-летним юбилеем, и впервые выступит с праздничным концертом в Улан-Удэ.

Три гранд-представления монгольских артистов, пройдут на сцене Буряад театра 7 и 8 марта  (возрастное ограничение – 6+). Концерт в двух отделениях будет посвящён двум праздникам: наряду с юбилеем республики монгольские артисты поздравят прекрасную половину Бурятии с Международным женским днём.

Как рассказал господин Г. Золзаяа, полковник армии и директор ансамбля, в Бурятии коллектив выступит впервые, артисты очень взволнованы предстоящей встречей с бурятскими зрителями и напряжённо репетируют.

В двухчасовую гастрольную программу войдут лучшие номера из репертуара ансамбля: симфонические сюиты, известные песни на монгольском, русском и бурятском языках, этюды на морин-хуре, монгольские народные, военные и современные танцы. В том числе, такие как «Цэргийн дууны эвлуулэг», «Цэрэг бужгийн чуулбар», «Тэнэгэр их тал», «А зори здесь тихие», «Как молоды мы были» и другие легендарные песни и танцы.

- Академический ансамбль песни и танца Армии Монголии (Цэргийн Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулга) - лицо профессионального сценического искусства страны. Представлять ансамбль никому не нужно, его имя известно во многих уголках мира. Он считается детищем советского Академического дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, и за свои 90 лет тоже завоевал звание академического, - сообщили в Минкультуры Бурятии.

Его успехи были отмечены, в том числе, в СССР медалью «За Боевые заслуги» и орденом Боевого Красного Знамени. Ансамбль - победитель IV Армейских международных игр «АрМИ-2018» в России. На гастролях коллективу рукоплескали зрители в России, Румынии, КНДР, Турции, Франции, Японии, Китае, Эстонии, Болгарии и Таиланде.

Творческий коллектив насчитывает 180 человек, из них более 50 - заслуженные артисты и отличники культуры Монголии. Состав ансамбля включает в себя вокалистов, симфонический и камерные оркестры, балет и хор. Записи мелодий и вокала именитых артистов ансамбля ежедневно транслируются по национальному радио- и телевидению, а танцы стали образцами монгольской хореографии.

Особый восхищение вызывает у сильной половины публики женский кордебалет ансамбля. «Армия, в которой служат такие Лары Крофт, непобедима!» - восхищаются танцовщицами зрители.

Гастроли Академического ансамбля песни и танца Армии Монголии в Бурятии пройдут в рамках договора о дружбе и сотрудничестве, между министерствами культуры Монголии и Бурятии, подписанного по инициативе Соелмы Дагаевой, руководителя профильного ведомства Бурятии.
юбилей Монголия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Артисты Монголии поздравят Бурятию со 100-летним юбилеем
Артисты Монголии поздравят Бурятию со 100-летним юбилеем
Общество, 20.02.2023
Академический ансамбль песни и танца Армии Монголии даст три концерта 
Жителей Бурятии призвали не пить в Сагаалган
Жителей Бурятии призвали не пить в Сагаалган
Общество, 20.02.2023
Специалисты посоветовали отметить его трезво
Блогер Миа Бойка примет участие в съёмке фильма про Бурятию
Блогер Миа Бойка примет участие в съёмке фильма про Бурятию
Общество, 20.02.2023
Девушка будет участвовать в съёмках тур-проекта про республику
Супруги из Бурятии отметили «золотую» свадьбу
Супруги из Бурятии отметили «золотую» свадьбу
Общество, 20.02.2023
Они прожили вместе уже полвека
В Бурятии судебные приставы взыскали с должников более 6,5 млрд
В Бурятии судебные приставы взыскали с должников более 6,5 млрд
Общество, 20.02.2023
Особое внимание было уделено алиментным платежам, долгам по заработной плате и компенсации морального и материального ущерба
Песни жительницы Бурятии теперь звучат по всей России
Песни жительницы Бурятии теперь звучат по всей России
Общество, 20.02.2023
Галина Бадлуева, известный автор патриотических песен, подарила ещё одну песню для репертуара ансамбля Тихоокенского флота
Нейросеть сделала из Улан-Удэ человека
Нейросеть сделала из Улан-Удэ человека
Общество, 20.02.2023
Столица Бурятии предстала в необычном образе
В районе Бурятии реконструируют обветшалый мост
В районе Бурятии реконструируют обветшалый мост
Общество, 20.02.2023
Восстановление переправы обойдётся почти в 400 миллионов рублей
В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ отловили 17 собак
В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ отловили 17 собак
Общество, 20.02.2023
За нарушение правил самовыгула составили два протокола 
Жительница Бурятии отсудила у банка 4 тысячи рублей
Жительница Бурятии отсудила у банка 4 тысячи рублей
Общество, 20.02.2023
Она расторгла кредитный договор c финучреждением с помощью Роспотребнадзора
«На них просто забили»: Варламов рассказал о Бурятии и других аутсайдерах по качеству жизни
«На них просто забили»: Варламов рассказал о Бурятии и других аутсайдерах по качеству жизни
Общество, 20.02.2023
Известный блогер назвал пять российских регионов «глобальной дырой»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^