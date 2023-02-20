Артисты Монголии поздравят Бурятию со 100-летним юбилеем

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Академический ансамбль песни и танца Армии Монголии даст три концерта



Прославленный Академический ансамбль песни и танца Армии Монголии в числе первых поздравит Бурятию со 100-летним юбилеем, и впервые выступит с праздничным концертом в Улан-Удэ.



Три гранд-представления монгольских артистов, пройдут на сцене Буряад театра 7 и 8 марта (возрастное ограничение – 6+). Концерт в двух отделениях будет посвящён двум праздникам: наряду с юбилеем республики монгольские артисты поздравят прекрасную половину Бурятии с Международным женским днём.



Как рассказал господин Г. Золзаяа, полковник армии и директор ансамбля, в Бурятии коллектив выступит впервые, артисты очень взволнованы предстоящей встречей с бурятскими зрителями и напряжённо репетируют.



В двухчасовую гастрольную программу войдут лучшие номера из репертуара ансамбля: симфонические сюиты, известные песни на монгольском, русском и бурятском языках, этюды на морин-хуре, монгольские народные, военные и современные танцы. В том числе, такие как «Цэргийн дууны эвлуулэг», «Цэрэг бужгийн чуулбар», «Тэнэгэр их тал», «А зори здесь тихие», «Как молоды мы были» и другие легендарные песни и танцы.



- Академический ансамбль песни и танца Армии Монголии (Цэргийн Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулга) - лицо профессионального сценического искусства страны. Представлять ансамбль никому не нужно, его имя известно во многих уголках мира. Он считается детищем советского Академического дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, и за свои 90 лет тоже завоевал звание академического, - сообщили в Минкультуры Бурятии.



Его успехи были отмечены, в том числе, в СССР медалью «За Боевые заслуги» и орденом Боевого Красного Знамени. Ансамбль - победитель IV Армейских международных игр «АрМИ-2018» в России. На гастролях коллективу рукоплескали зрители в России, Румынии, КНДР, Турции, Франции, Японии, Китае, Эстонии, Болгарии и Таиланде.



Творческий коллектив насчитывает 180 человек, из них более 50 - заслуженные артисты и отличники культуры Монголии. Состав ансамбля включает в себя вокалистов, симфонический и камерные оркестры, балет и хор. Записи мелодий и вокала именитых артистов ансамбля ежедневно транслируются по национальному радио- и телевидению, а танцы стали образцами монгольской хореографии.



Особый восхищение вызывает у сильной половины публики женский кордебалет ансамбля. «Армия, в которой служат такие Лары Крофт, непобедима!» - восхищаются танцовщицами зрители.



Гастроли Академического ансамбля песни и танца Армии Монголии в Бурятии пройдут в рамках договора о дружбе и сотрудничестве, между министерствами культуры Монголии и Бурятии, подписанного по инициативе Соелмы Дагаевой, руководителя профильного ведомства Бурятии.

