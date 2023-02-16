Многодетные улан-удэнцы обиделись из-за отмены бесплатного входа на Масленицу

«Льготный» день в этномузее сдвинули на неделю







Если в семье – трое и более ребятишек, их и одного из родителей тоже пускают в этномузей просто так – раз в месяц в любой день недели. Оплатить билет должен только второй взрослый.





На скидки многодетные надеялись и в праздники. На следующей неделе на Верхней Берёзовке в честь Масленицы устроят народные гулянья (возрастное ограничение – 0+). Однако в учреждении заявили, что льготный день с 26 февраля переносится на 5 марта.



На отмену льгот обратили внимание в местном паблике «Весь Улан-Удэ». В сообществе заявили, что это всё «просто как-то не по-человечески». А жители бурятской столицы пост поддержали.



- Как не обеднел музей, пропуская многодетных? Вот всегда пытаются сделать деньги на наших детях, – пишут горожане.



Некоторые даже обиделись и заявили, что пойдут в парки, где всё бесплатно или «дома блины поедят». Однако в музее пояснили: на большие мероприятия никакие льготы и скидки не распространяются.



- Есть фиксированная стоимость входного билета на праздник, – подчеркнули в Этнографическом музее.











В соцсетях разгорается скандал из-за решения Этнографического музея народов Забайкалья сделать вход на Масленицу платным даже для многодетных семей. Последнее воскресенье каждого месяца в учреждении – так называемый льготный день, когда пенсионеры и школьники могут попасть туда бесплатно.