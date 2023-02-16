Многодетные улан-удэнцы обиделись из-за отмены бесплатного входа на Масленицу

«Льготный» день в этномузее сдвинули на неделю
В соцсетях разгорается скандал из-за решения Этнографического музея народов Забайкалья сделать вход на Масленицу платным даже для многодетных семей. Последнее воскресенье каждого месяца в учреждении – так называемый льготный день, когда пенсионеры и школьники могут попасть туда бесплатно.
Если в семье – трое и более ребятишек, их и одного из родителей тоже пускают в этномузей просто так – раз в месяц в любой день недели. Оплатить билет должен только второй взрослый.
На скидки многодетные надеялись и в праздники. На следующей неделе на Верхней Берёзовке в честь Масленицы устроят народные гулянья
(возрастное ограничение – 0+). Однако в учреждении заявили, что льготный день с 26 февраля переносится на 5 марта.
На отмену льгот обратили внимание в местном паблике «Весь Улан-Удэ». В сообществе заявили, что это всё «просто как-то не по-человечески». А жители бурятской столицы пост поддержали.
- Как не обеднел музей, пропуская многодетных? Вот всегда пытаются сделать деньги на наших детях, – пишут горожане.
Некоторые даже обиделись и заявили, что пойдут в парки, где всё бесплатно или «дома блины поедят». Однако в музее пояснили: на большие мероприятия никакие льготы и скидки не распространяются.
- Есть фиксированная стоимость входного билета на праздник, – подчеркнули в Этнографическом музее.
Юбиляр проживает в геронтологическом центре
В музее города начнёт работу выставка декоративно прикладного творчества
«Льготный» день в этномузее сдвинули на неделю
Божественная литургия была совершена в Сретенском женском монастыре
Её создадут в рамках межрегионального НОЦ «Байкал»
С юбилеем поздравили Дашиму Цыреторову
Она посвящена встрече Нового года по лунному календарю
В областном центре прошла пресс-конференция, посвящённая Белому месяцу
По итогам соревнований спортсмен завоевал путёвку на первенство России
Закрытие связано с праздничными днями в России и Монголии
Одного из учёных наградили медалью Агвана Доржиева
Игорь Ефремов принимал участие в спецоперации с сентября
Голова и плечи поэта погрязли в птичьем помёте
Будут выставлены дополнительные экипажи ДПС
Курсирующие по нему автобусы преодолевают почти по 25 километров