Символом Масленицы в Улан-Удэ станет матрёшка

Этномузей приглашает на проводы зимы



25 и 26 февраля в Улан-Удэ состоится традиционное гулянье «Масленица – 2023» (0+). Мероприятие пройдёт с 13:00 в этнографическом музее народов Забайкалья.



В эти дни гости праздника смогут не только познакомиться с обычаями проводов русской зимы, но и стать их участниками, увидеть представление и поучаствовать в масленичных потехах.



- Красочное действо позволит каждому посетителю музея окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его традициями и колоритом. Символом этой Масленицы станет матрёшка, - сообщает пресс-служба музея.



Гости праздника смогут сделать памятные фотографии на новой фотозоне, где их встретят аниматоры «Матрёны» в новых расписных нарядах, представляющих образ матрёшки.



Два дня будут работать стилизованные площадки, которые по наполнению не будут повторятся.

1. «Встреча» – гостей музея будут приветствовать ростовые куклы, артисты и знакомить с навигационной картой праздника, чтобы гости посетили каждую игровую площадку.

2. «Заигрыш»-шоу – программа, розыгрыши и подарки. Стилизованную сцену дополнит фуд-кортовая площадка, которую украсит 8-метровая Масленичная кукла.

3. «Лакомка» – фуд-кортовая блинная станция с пирогами, блинами, чаем, которую дополнит продуктовая ярмарка мёда, чая и орехов.

4. «Разгуляй» – центральное место празднования «Широкой Масленицы», расположенное на главной сцене. Здесь для гостей музея выступят творческие коллективы. Посетители смогут принять участие в народных забавах, играх и самом грандиозном конкурсе масленичного гуляния – «Взятие ледового столба», который порадует своих покорителей призами.

5. «Тёщины вечерки» – блинные забавы, состязания, конкурсы.

6. «Золовкины посиделки» – «Бабье заделье – то печь, то рукоделье». Женские состязания для хозяюшек, где каждая сможет проявить ловкость, умения и сообразительность.

7. «Молодецкие забавы» – это особая анимационная площадка для тех, кто хотел бы что-нибудь покорить, преодолеть, пересечь. Гости музея смогут принять участие в силовых соревнованиях с призами. Любители смогут посоревноваться в силе и ловкости во время спортивных игр.

8. «Потешная» – площадка с народными играми для детей, в которых можно поучаствовать самым маленьким гостям празднования и получить сладкие призы.

9. «Ярмарочная» – ярмарочные ряды от партнёров праздника.



В первый день празднования 25 февраля с 13:00 часов пройдёт концертно-театрализованное представление «Масленица блинница – весны именинница». В этот день горожане и гости города смогут принять участие в традиционных забавах, конкурсах и состязаниях, получить призы от организаторов и партнёров мероприятия.



На празднике будут звучать песни и пляски в исполнении творческих коллективов КДЦ «Заречный», театра народной музыки и танца « Забава», детской фольклорной студии «Забавушка», народного ансамбля танца «Багульник» , вокальной группы народного ансамбля песни и танца «Раздолье».



26 февраля с 13:00 посетители музея увидят праздничную программу «ПроСТОрная масленица». Участников праздника ждёт театрализованное действо на главной сцене, посвящённое встрече и проводам Масленицы. Гости праздника познакомятся со старинными масленичными обрядами и обычаями, примут участие в театрализованных действах и сценках. На сцене выступят лучшие коллективы Бурятии.



Во все два дня празднования будет проводиться конкурс «Взятие ледового столба», где будут разыграны баран, 20 кг сгущёнки, годовой запас бууз и много других призов.



Для всех желающих поучаствовать в испытаниях будет организовано множество конкурсов и народных забав. Также в дни празднования Масленицы начнёт свою работу новая интерактивная выставка «Музей забытой музыки» из города Воронеж (0+). «Музей забытой музыки» -это коллекция русских народных инструментов, созданная мастером Сергеем Плотниковым, отражающая их историческое разнообразие. Интерактивная выставка проходит в виде увлекательной экскурсии-концерта, способствует узнаванию традиций и обычаев русского народа и построена на интересных фактах из древнерусских литературных памятников.



Прощание с Масленицей и торжественное её сожжение состоятся в Прощёное Воскресенье.



Для гостей праздника будет организована автостоянка на поляне конечной остановки маршрута №37 от куда будут курсировать бесплатные автобусы до музея и обратно.



Возрастное ограничение: 0+.

