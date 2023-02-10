В библиотеках Улан-Удэ отметят Сагаалган

Для читателей приготовлена большая программа



Встретить и отпраздновать праздник Белого месяца вместе предлагают библиотеки столицы Бурятии. Сотрудники учреждений подготовили множество мероприятий, сообщает централизованная библиотечная система Улан-Удэ.



14 февраля в центральной городской библиотеке пройдёт мастер-класс по обучению движениям ёхора «Заяанамнай заншал – у огня традиций» (12+). 16 февраля познавательный час «Праздник Сагаалган» (6+) научит традициям, кулинарии, играм и забавам праздника, расскажет о бурятских сказках и легендах. Мероприятие состоится в библиотеке №24.



17 февраля в праздничной программе «Сагаан hарая угтая!» (0+) в библиотеке №17 выступят вокальная группа «Хрусталики» и театральный кружок «Радуга», покажет представление кукольный театр «Алтан гэрхэн». Также в этот день в библиотека №19 пройдёт познавательный час «Сагаалган – месяц добрых традиций» (6+). В программе: презентация, интерактивная викторина, музыкальные номера. Кроме этого, народный фольклорный ансамбль «Тоонто» проведёт мастер-класс по игре в кости «Шагай наадан» (12+) в библиотеке №13.



Также 17 февраля этночас «Сагаалган» (12+) в библиотеке №3 познакомит с историей и традициями празднования Белого месяца, позволит принять участие в турнире по игре «Бэлэн Хэлэн». Урок-погружение «Сагаалган – праздник белого месяца: обычаи и традиции» (12+) в библиотеке №4 расскажет о обычаях, 5 драгоценностях бурятского народа, играх и благопожеланиях. На вечере-встрече «Сияние Белого месяца» (12+) в библиотеке №16 читатели узнают об истории, традициях, приметах праздника, и услышат народные песни.



19 февраля на творческой мастерской и книжном экскурсе «Символ года – кролик» (6+) в библиотеке №18 проведут мастер-класс по изготовлению кролика из бумаги и познакомят с подборкой книг. На краеведческом мастере-классе «Тёплый свет Белого месяца» (0+) в библиотеке №5 состоится тематическая беседа. Также здесь изготовят объёмную открытку к празднику.



20 февраля познавательно-игровая программа «Сагаалган – месяц добрых традиций» (0+) в библиотеке №6 познакомит с легендой «О двенадцати животных», поможет разучить ёхор и благопожелания, а также поиграть в подвижные игры. Мастер-класс «Сагаалган 2023» (12+) в центральной городской библиотеке пройдёт в рамках проекта «Буряад хэлээр – 100 наадан» по бурятским играм. Здесь проведут интерактивную площадку по традициям, обычаям и народной мудрости бурят. В библиотеке №20 на этночасе «Под радугой Белого месяца» (6+) расскажут о традициях и подготовке к празднику, а также раскроют секреты праздничного стола.



24 февраля в PRO100библиотеке состоится семейная гостиная «Встреча Белого месяца» (6+). В программе: бурятская кухня, дефиле национальных костюмов, стихи и песни на бурятском языке. 28 февраля в библиотеке №16 проведут информационный час «Сагаан hарын угтамжа» (12+), где можно узнать о традициях празднования, также пройдёт конкурс бурятских блюд. В этот же день информационный час «Сагаалгаан – 2023» (6+) в библиотеке №2 объединит познавательную беседу о празднике и сказку о животных восточного календаря.



1 марта этновечер «Сагаалган собирает друзей» (12+) соберёт в центральной городской библиотеке представителей корейского, китайского и монгольского землячеств. Состоятся презентации, чтение стихов и показ музыкальных номеров. 3 марта на турнир национальных игр (12+) будут приглашены специалисты по «Шагаай наадан», шахматам, шашкам и стрельбе из лука. Мероприятие пройдёт в помещении ДК «Забайкальский». И в этот же день в центральной городской библиотеке пройдёт литературно-музыкальный вечер «Улыбка Белой Тары» (12+). Гость встречи – писательница Ника Светлая.

