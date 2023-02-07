Победители примут участие в окружных соревнованиях
6 февраля в Бурятии завершился очередной чемпионат республики по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».
Победителем чемпионата среди девушек шестой раз подряд стали девушки из команды Каменского лицея имени В.Е. Кожевина (Кабанский район). Второе место завоевала команда Заиграевской СОШ (Заиграевский район). Третье место досталось СОШ №32 (Октябрьский район).
Титул чемпиона у юношей получили парни из команды ФМШ №56 (Октябрьский район). «Серебро» выиграла команда Шпалозаводской СОШ (Заиграевский район). «Бронзу» чемпионата забрала команда СОШ №65 (Железнодорожный район).
Самым ценным игроком турнира у девушек признана Екатерина Б. (Каменский лицей). MVP у юношей стал Евгений С. (СОШ №56).
Команды победителей получили путёвки в следующий этап Дальневосточного федерального округа ШБЛ «КЭС-Баскет» который пройдёт в Забайкальском крае. Об этом сообщает федерация баскетбола РБ.
В Бурятии определились чемпионы по баскетболу
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