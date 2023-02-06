06 февраля

05 февраля

Популярное

Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского конкурса

Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского конкурса
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Коллектив принял участие в церемонии награждения и гала-концерте в Москве

В концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных состоялись гала-концерт и церемония награждения победителей IX всероссийского конкурса-фестиваля исполнителей на национальных инструментах «Символы национальной культуры».

Образцовый ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга» завоевал звание лауреата I степени конкурса. Участницам коллектива: Сойжине Д., Цырене Б., Алтане С. и Дариме Ц. вручены дипломы и памятные призы конкурса. Учатся девушки в Алтайском филиале Кяхтинской детской школы искусств. Руководит ансамблем Евгения Рампилова.

Отметим, на днях было объявлено об участии ансамбля «Аялга» в зональном этапе всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. В 2023 году крупнейший смотр любительских творческих коллективов пройдёт в пятый раз. Он будет посвящён традициям народов России. За главный приз – 20 грантов по 2 миллиона рублей – будут состязаться любительские фольклорные коллективы, оркестры народных инструментов, ансамбли народного танца. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Бурятия всероссийский конкурс конкурс ансамбль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Ольхоне откроется парк ледовой скульптуры
На Ольхоне откроется парк ледовой скульптуры
Общество, 06.02.2023
Парк длиною 1 км будет работать до конца марта
В Бурятии поздравят более 500 долгожителей
В Бурятии поздравят более 500 долгожителей
Общество, 06.02.2023
Юбиляры отметят в 2023 году 90, 95 и 100 лет
Юных улан-удэнцев зовут на «Сагаалган в кругу друзей»
Юных улан-удэнцев зовут на «Сагаалган в кругу друзей»
Общество, 06.02.2023
Открыт приём заявок на онлайн-конкурс, посвящённый Белому месяцу
В Иркутске открылась выставка гобеленов по мотивам бурятских сказок
В Иркутске открылась выставка гобеленов по мотивам бурятских сказок
Общество, 06.02.2023
Всего в экспозиции более 50 уникальных гобеленов
Бурятскую филармонию поздравят с юбилеем серией концертов
Бурятскую филармонию поздравят с юбилеем серией концертов
Общество, 06.02.2023
Первые из них пройдут в конце марта в Улан-Удэ
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского конкурса
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского конкурса
Общество, 06.02.2023
Коллектив принял участие в церемонии награждения и гала-концерте в Москве
В Иркутске разрабатывают учебник по «Иркутсковедению»
В Иркутске разрабатывают учебник по «Иркутсковедению»
Общество, 06.02.2023
Предмет может стать обязательным для школьников города
В поликлиниках и ЦРБ Бурятии проходят дни открытых дверей
В поликлиниках и ЦРБ Бурятии проходят дни открытых дверей
Общество, 06.02.2023
В республике стартовал проект «Онкоконтроль: будь начеку!»
Актёр Юрий Соломин стал почётным гражданином Забайкалья
Актёр Юрий Соломин стал почётным гражданином Забайкалья
Общество, 06.02.2023
Решение об этом было принято 3 февраля
В Бурятии разыграли очередной этап кубка по ориентированию
В Бурятии разыграли очередной этап кубка по ориентированию
Общество, 06.02.2023
Соревнования проводились в Иволгинском районе
В Бурятии отметят День российской науки
В Бурятии отметят День российской науки
Общество, 06.02.2023
Торжественное собрание состоится 8 февраля
Улан-Удэ присоединится к Году педагога и наставника
Улан-Удэ присоединится к Году педагога и наставника
Общество, 06.02.2023
Торжественное открытие состоится 10 февраля в КДЦ «Рассвет»
Семья из Улан-Удэ шокировала волонтёров, вернув им страшно исхудавшую кошку
Семья из Улан-Удэ шокировала волонтёров, вернув им страшно исхудавшую кошку
Общество, 06.02.2023
Люди решили избавиться от животного из-за переезда
Улан-Удэ принимает женский чемпионат ДФО по боксу
Улан-Удэ принимает женский чемпионат ДФО по боксу
Общество, 06.02.2023
Открытие соревнований состоится 7 февраля
Натуральный, природный: Улан-удэнцев насмешило объявление о продаже снега
Натуральный, природный: Улан-удэнцев насмешило объявление о продаже снега
Общество, 06.02.2023
Продавец всячески разрекламировал его в соцсетях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^