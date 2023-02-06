Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского конкурса

Коллектив принял участие в церемонии награждения и гала-концерте в Москве



В концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных состоялись гала-концерт и церемония награждения победителей IX всероссийского конкурса-фестиваля исполнителей на национальных инструментах «Символы национальной культуры».



Образцовый ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга» завоевал звание лауреата I степени конкурса. Участницам коллектива: Сойжине Д., Цырене Б., Алтане С. и Дариме Ц. вручены дипломы и памятные призы конкурса. Учатся девушки в Алтайском филиале Кяхтинской детской школы искусств. Руководит ансамблем Евгения Рампилова.



Отметим, на днях было объявлено об участии ансамбля «Аялга» в зональном этапе всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. В 2023 году крупнейший смотр любительских творческих коллективов пройдёт в пятый раз. Он будет посвящён традициям народов России. За главный приз – 20 грантов по 2 миллиона рублей – будут состязаться любительские фольклорные коллективы, оркестры народных инструментов, ансамбли народного танца. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

