23 января

22 января

Популярное

В Забайкалье у любителя пьяной езды арестовали машину

В Забайкалье у любителя пьяной езды арестовали машину
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём

Житель села Нерчинский Завод Забайкальского края обвиняется в повторной езде в нетрезвом виде.

Суд установил, что в декабре 2022 года сотрудники дорожно-постовой службы полиции остановили в районном центре автомобиль «ВАЗ-21074» под управлением находящегося в состоянии опьянения местного жителя, который ранее был привлечён к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Согласившись с позицией прокурора, суд удовлетворил ходатайство дознавателя и арестовал принадлежащую обвиняемому автомашину до вынесения итогового решения по уголовному делу.

В случае вынесения обвинительного приговора будет решён вопрос о конфискации транспорта, то есть принудительном и безвозмездном изъятии и обращении его в собственность государства.


Забайкальский край ПДД суд прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области цифровыми сервисами намерены упростить работу врачей
В Иркутской области цифровыми сервисами намерены упростить работу врачей
Общество, 23.01.2023
Медицинские организации региона перешли на Единую цифровую платформу
В Забайкалье у любителя пьяной езды арестовали машину
В Забайкалье у любителя пьяной езды арестовали машину
Общество, 23.01.2023
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём  
В улан-удэнской колонии появился зал для гимнастики
В улан-удэнской колонии появился зал для гимнастики
Общество, 23.01.2023
В день открытия для осуждённых провели мастер-класс
На станции Улан-Удэ за неделю досмотрено 36 тонн свиных полуфабрикатов
На станции Улан-Удэ за неделю досмотрено 36 тонн свиных полуфабрикатов
Общество, 23.01.2023
Всего досмотрено более 200 тонн животноводческой продукции
Житель Бурятии выиграл в лотерею почти 98 млн рублей
Житель Бурятии выиграл в лотерею почти 98 млн рублей
Общество, 23.01.2023
Это самый крупный куш в истории республики
Жителей Бурятии просят высказаться об экотропах
Жителей Бурятии просят высказаться об экотропах
Общество, 23.01.2023
Мнение можно оставить на Госуслугах
В Забайкалье откроют первый экоотель
В Забайкалье откроют первый экоотель
Общество, 23.01.2023
Экоотель будет состоять из 10 коттеджей
Нерпы в тонусе, медведи в берлоге: В Бурятии рассказали, как животные выживают в морозы
Нерпы в тонусе, медведи в берлоге: В Бурятии рассказали, как животные выживают в морозы
Общество, 23.01.2023
От суровых холодов их спасают густой мех и зимняя спячка
В Улан-Удэ юным самбистам рассказали о перспективах в вузах ФСИН
В Улан-Удэ юным самбистам рассказали о перспективах в вузах ФСИН
Общество, 23.01.2023
Сотрудник УФСИН Бурятии провёл профориентационную лекцию для учеников спортивной школы
Декабрь в Бурятии оказался аномально тёплым
Декабрь в Бурятии оказался аномально тёплым
Общество, 23.01.2023
Под конец месяца в одном из районов зафиксировали всего -1 градус

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^