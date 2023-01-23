В Забайкалье у любителя пьяной езды арестовали машину

Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём



Житель села Нерчинский Завод Забайкальского края обвиняется в повторной езде в нетрезвом виде.



Суд установил, что в декабре 2022 года сотрудники дорожно-постовой службы полиции остановили в районном центре автомобиль «ВАЗ-21074» под управлением находящегося в состоянии опьянения местного жителя, который ранее был привлечён к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.



Согласившись с позицией прокурора, суд удовлетворил ходатайство дознавателя и арестовал принадлежащую обвиняемому автомашину до вынесения итогового решения по уголовному делу.



В случае вынесения обвинительного приговора будет решён вопрос о конфискации транспорта, то есть принудительном и безвозмездном изъятии и обращении его в собственность государства.





