Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём
Житель села Нерчинский Завод Забайкальского края обвиняется в повторной езде в нетрезвом виде.
Суд установил, что в декабре 2022 года сотрудники дорожно-постовой службы полиции остановили в районном центре автомобиль «ВАЗ-21074» под управлением находящегося в состоянии опьянения местного жителя, который ранее был привлечён к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
Согласившись с позицией прокурора, суд удовлетворил ходатайство дознавателя и арестовал принадлежащую обвиняемому автомашину до вынесения итогового решения по уголовному делу.
В случае вынесения обвинительного приговора будет решён вопрос о конфискации транспорта, то есть принудительном и безвозмездном изъятии и обращении его в собственность государства.
В Забайкалье у любителя пьяной езды арестовали машину
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Медицинские организации региона перешли на Единую цифровую платформу
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём
В день открытия для осуждённых провели мастер-класс
Награды вручал Вячеслав Федосеенко
Всего досмотрено более 200 тонн животноводческой продукции
Для этого сшили специальные накидки
Выход на лёд — опасен
Это самый крупный куш в истории республики
Мнение можно оставить на Госуслугах
Экоотель будет состоять из 10 коттеджей
От суровых холодов их спасают густой мех и зимняя спячка
Сотрудник УФСИН Бурятии провёл профориентационную лекцию для учеников спортивной школы
Под конец месяца в одном из районов зафиксировали всего -1 градус
Пассажиропоток в городе возрос вдвое
В музее работают две ледяные горки